Este puesto de trabajo será reemplazado por la inteligencia artificial: ¿cuánto le queda?

”La inteligencia artificial está reemplazando a los trabajadores profesionales, y no creo que nadie pueda detener eso”, analizó Pengcheng Shi, decano asociado del departamento de Informática y Ciencias de la Información del Instituto de Tecnología de Rochester, según publicó The New York Post. De hecho, según vaticinó, para 2025, se espera que la IA desplace "más de 80 millones de puestos de trabajo". En esa sintonía, un informe del Foro Económico Mundial alertó que la fuerza laboral "se automatizó más rápido de lo esperado".