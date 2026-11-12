Fallas masivas en Outlook: Microsoft investiga un problema de conexión que podría afectar a usuarios de todo el mundo + Agregar ámbito en









Los primeros reportes llegaron desde el continente americano. La compañía detectó una sobrecarga tras la salida imprevista de varios servidores.

La falla en Exchange Online dificultó el acceso a buzones corporativos de Outlook, incluso desde el navegador. Foto: telemadrid

Microsoft confirmó este jueves que algunos usuarios de Outlook tuvieron dificultades para acceder a sus buzones. La falla se detectó en Exchange Online, el servicio de correo corporativo de Microsoft 365, y afectó a distintos métodos de conexión, incluido el acceso desde el navegador.

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En su primer aviso, Microsoft informó que investigaba reportes en América. Más tarde amplió el alcance posible del incidente y advirtió que los problemas de conectividad de Microsoft 365 podían afectar a usuarios de cualquier región. La compañía no informó cuántas cuentas u organizaciones quedaron alcanzadas.

Downdetector registró más de 40.000 reportes de fallas en Estados Unidos. La cifra corresponde a avisos enviados por usuarios y no indica cuántas cuentas o empresas quedaron sin acceso.

La falla en Exchange Online dificultó el acceso a buzones corporativos de Outlook, incluso desde el navegador. Microsoft Outlook Por qué falló Outlook y qué está haciendo Microsoft La empresa detectó errores en la infraestructura que recibe y procesa las solicitudes de acceso a los buzones. Según explicó, varios servidores dejaron de estar disponibles de forma inesperada, por lo que los equipos que seguían operativos tuvieron que absorber más conexiones. Microsoft indicó que la sobrecarga se produjo por la salida de esos servidores y no por un aumento del tráfico.

Para aliviar la carga, la compañía comenzó a redistribuir las conexiones a través de su infraestructura global. Después inició el reinicio de los servidores afectados y probó un cambio de configuración para corregir el problema que impedía que esos equipos superaran los controles automáticos de funcionamiento.

Qué pasó con Teams y cómo seguir el estado del servicio Durante la jornada también hubo reportes de problemas con Teams, OneDrive y Copilot. En el caso de Teams, Microsoft comunicó que resolvió un incidente en América del Norte. Ese aviso correspondía a la plataforma de reuniones y mensajería y no confirmaba la recuperación del correo. En el último parte consultado sobre Outlook, la compañía todavía no había dado un plazo para el restablecimiento completo. Los administradores pueden seguir las actualizaciones en el Centro de administración de Microsoft 365. El problema de acceso a los buzones figura con el código EX1550543, mientras que el incidente de conectividad más amplio se identifica como MO1550821. Si no pueden ingresar al panel, Microsoft recomienda consultar su página pública de estado de los servicios.

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