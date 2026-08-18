El vicepresidente de Bolivia apuntó contra Fernando Cerimedo y confirmó que era asesor personal de Rodrigo Paz

Edman Lara señaló al exasesor del presidente argentino, Javier Milei, como “principal sospechoso” y confirmó que hasta hace poco trabajaba como consultor del presidente Rodrigo Paz.

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, acusó a Fernando Cerimedo de ser el “principal sospechoso” del ataque contra la activista Nadia Beller y reclamó que la Justicia avance sin privilegios. Además, reveló que el exasesor de Javier Milei se desempeñaba hasta hace poco como “asesor personal” del presidente Rodrigo Paz .

Las declaraciones se produjeron horas después de que Cerimedo fuera detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru , en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. El arresto ocurrió luego del ataque armado contra Beller , quien fue baleada durante la noche del lunes.

En una conferencia de prensa, Lara condenó “enérgicamente” el atentado contra la abogada y activista y reclamó el esclarecimiento del episodio: “Exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Respaldamos también la inmediata acción de la policia boliviana que logró el arresto del principal sospechoso cuando este pretendía abordar un vuelo internacional con destino a Buenos Aires, obviamente horas después del ataque ”.

El funcionario también pidió que la investigación se desarrolle de manera independiente y sin beneficios para ninguna de las personas involucradas: “Exigimos también una investigación imparcial y transparente sin ningún tipo de favoreciemiento. El Gobierno no debe encubrir a nadie. Caiga quien caiga la Justicia tiene que actuar con toda fuerza ”, sostuvo Lara.

Luego, el vicepresidente hizo referencia directa al vínculo entre Cerimedo y el mandatario boliviano: “ El Sr. Fernando Cerimedo debe someterse al proceso y responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor principal de Rodrigo Paz ”, reclamó.

Lara cerró sus declaraciones con otro pedido dirigido a las autoridades judiciales: “Pedimos a todos los operadores de justicia que ninguna llamada pese mas que la Ley. Bolivia necesita verdad y justicia porque la violencia no es el camino para callar las voces”.

El vínculo entre Cerimedo y Rodrigo Paz

Las declaraciones de Lara fueron especialmente relevantes porque, hasta ese momento, ningún integrante del Gobierno boliviano se había referido públicamente al caso que involucra a Cerimedo.

El vicepresidente confirmó así que el argentino había tenido un vínculo cercano con el presidente Rodrigo Paz y que hasta hace poco se desempeñaba como asesor personal del mandatario. La revelación se produjo en medio de una investigación que intenta determinar si Cerimedo tuvo participación en el ataque.

La relación entre Paz y Lara atraviesa, además, una etapa de fuerte tensión. Ambos rompieron vínculos después de los resultados de la primera vuelta electoral de agosto del año pasado, cuando Lara comenzó a cuestionar públicamente a quien había sido su compañero de fórmula.

En aquel momento, el vicepresidente había advertido: “Yo voy a estar con ustedes y soy la garantía, yo no voy a permitir que ningún mentiroso quiera usurpar al pueblo, yo les he dicho, yo soy la garantía y si Rodrigo Paz no cumple, yo lo enfrento. Yo no voy a engañar a la gente”.

El ataque contra Nadia Beller

La investigación contra Cerimedo comenzó luego del ataque a tiros contra Nadia Beller, ocurrido durante la noche del lunes. La abogada y activista política fue atacada por hombres encapuchados que llegaron hasta el hotel donde se encontraba vestidos como repartidores de delivery.

Nadia Beller fue atacada a tiros durante la noche del lunes en Santa Cruz de la Sierra. @EnfoqueNewsD

Beller recibió tres impactos de bala y fue trasladada a un centro de salud de la zona. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que permita conocer con precisión su estado.

La Policía boliviana detuvo a Cerimedo durante la madrugada del martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, antes de que pudiera abordar el vuelo que tenía previsto tomar hacia la Argentina.

Beller es oriunda de Santa Cruz de la Sierra y tuvo una participación activa en la política boliviana. En 2019 fue candidata a diputada plurinominal por el Movimiento al Socialismo (MAS) y defendió en distintas columnas de opinión la candidatura del expresidente Evo Morales.

Quién es Fernando Cerimedo

Cerimedo es consultor y estratega político y tuvo un papel importante como asesor de Javier Milei. También fundó La Derecha Diario (LDD), un medio de comunicación afín al Gobierno libertario que el Presidente suele retuitear.

Hasta al menos marzo de este año, Cerimedo continuaba siendo uno de los dueños del medio. Además, es CEO de Numen Publicidad.

Actualmente, según fuentes oficiales citadas por LA NACION, no ocupa ningún cargo formal dentro de la gestión de La Libertad Avanza. Desde la Casa Rosada señalaron que el exasesor “Estaba hace tiempo distanciado de Milei”.

Cerimedo es consultor y estratega político y tuvo un papel importante como asesor de Javier Milei. También fundó La Derecha Diario (LDD).

Su participación en la campaña presidencial de Milei fue relevante. Cerimedo reconoció haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y durante una parte de la campaña el actual Presidente le delegó tareas vinculadas con la fiscalización de votos, aunque posteriormente fue apartado de esa función.

El consultor llegó a integrar la mesa chica de Milei durante la campaña presidencial. Ahora, su detención en Bolivia y la investigación por el ataque contra Beller vuelven a poner su figura en el centro de la escena política de ambos países.