Día del Gamer: lo que no te puede faltar en el escritorio

El monitor para juegos HyperX Armada 25 ofrece una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms para un juego competitivo más fluido y rápido. El Armada 25 proporciona resolución Full HD para imágenes impresionantes con colores vibrantes y detalles extraordinarios con sus paneles IPS FHD (1920x1080) de 24,5 pulgadas construidos para ofrecer una ventaja competitiva. El monitor para juegos HyperX Armada 27 ofrece una imagen aún más nítida y una resolución más alta con su pantalla ancha IPS QHD (2560x1440) de 27 pulgadas y VESA Display HDRTM 400, que brinda detalles claros en varios entornos de iluminación y una experiencia de juego más inmersiva. El Armada 27 también brinda una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms4 para imágenes nítidas y fluidas.

Pantallas.jpg

“Este es un momento emocionante para HyperX al ingresar al mercado de monitores para gaming con la nueva línea de monitores de HyperX Armada”, dijo Tiffany Rodríguez, gerente sénior de pantallas para PC de HyperX. “Ofreciendo altas frecuencias de actualización y bajos tiempos de respuesta para experiencias de juego mejoradas junto con un brazo ergonómico y un soporte de escritorio para largas horas de comodidad, la familia de monitores para gaming HyperX Armada brinda conveniencia y diseño funcional en paquetes todo-en-uno”.

Los monitores para juegos HyperX Armada 25 y Armada 27 son los primeros monitores para juegos que incluyen el brazo ergonómico para monitor y el soporte para escritorio: el brazo puede extenderse y retraerse para una cómoda visualización ergonómica. Los monitores también cuentan con una configuración fácil con dos métodos de montaje (abrazadera en C o arandela) y un sistema de liberación rápida que permite que los monitores HyperX encajen en su lugar y se retiren con solo hacer clic en un botón. Los monitores que no son HyperX utilizan la placa de montaje VESA estándar con 4 tornillos. Además, el complemento HyperX Armada Gaming Mount se puede comprar por separado y montar hasta cuatro monitores (hasta 25 pulgadas) o dos monitores (hasta 27 pulgadas) a la vez.

Novatech: TV Skyworth

Los TV marca Skyworth fabricados por Novatech tienen instalado el sistema operativo Android TV lo que brinda un atractivo, ya que está a disposición la inmensa librería de apps, juegos y plataformas de streaming que comúnmente utilizamos en nuestros dispositivos celulares, pero en la pantalla grande.

La experiencia se completa gracias a la tecnología bluetooth que traen incorporados estos modelos, el usuario puede emparejar su joystick/gamepad y comenzar a jugar su juego favorito. La conectividad inalámbrica del TV es asombrosa y el usuario podrá jugar desde la comodidad de su sillón sin sufrir desconexiones del joystick.

Una gran ventaja que tienen estos TV es que jugar/consumir un video juego es tan fácil como con una consola. Incluso mejor, la mayoría de los usuarios ya están acostumbrados a interactuar con sistema operativo Android, por lo que el aprendizaje el instantáneo.

Los TV 50”, 55” y 65” cuentan con una configuración y una calidad de imagen y sonido espectaculares que van a darle las mejores experiencias de juego al usuario. Los TV va a correr fluido *la mayoría de los juegos sin presentar problemas, errores o tildes, gracias al uso eficiente de núcleos y tarjeta gráfica de procesamiento.

Para aquellos que ya cuentan con una consola y están pensando en adquirir un nuevo TV; los TV de 55” y 65” de Skyworth cuentan con puertos HDMI 2.1, que permiten mayor transferencia de datos y menor tiempo de respuesta (input lag). Este le permite al usuario jugar con una experiencia más fluida y responsiva.

Los TV también son compatibles con la función ALLM (Auto Low Latency Mode). Esta función se activa automáticamente cuando el TV reconoce la entrada o conexión de una consola de juegos o PC. ALLM reduce o quita prioridad a los procesos de procesamiento y/o embellecimiento de imagen para asignar dichos recursos al procesamiento/unión de datos entre consola y TV. En otras palabras, ALLM disminuye el impacto de algunas funciones de mejoramiento visual del TV para que el usuario obtenga una mejor fluidez y experiencia de juego, con mayor velocidad de respuesta y menos lag.

Finalmente, es importante destacar que estos TV también cuentan con las tecnologías HDR10, Dolby Vision y Dolby Atmos. La mejor en la imagen y sonido es insuperable con estas tecnologías. El TV le comunica sus capacidades a la consola o PC, y esta última hace uso de las mismas para entregar al usuario la mejor experiencia en imagen y sonido.

Aquí tres opciones:

Skyworth 50” Android tv Framless. Su pantalla es 4K UHD Oled, de 3840 x 2160 píxeles, cuenta con sistema operativo Android TV 10, conexiones HDMI 1,4 x 4 y USB por dos 2.0. El tiempo de respuesta es de 9 mns y cuenta con tecnología de audio Dolby 6W + 6W. Tiene un brillo de 250 y su relación de contraste es 6000 x 1. Entre sus funciones y al ser Android puede utilizarse desde el control remoto Netflix, YouTube, Prime Video y Google Play. Además, cuenta con control por comando de voz, gracias al micrófono incorporado en el control remoto con excelente sonido compatible con tecnología Dolby. El precio de Skyworth 50” Android tv Framless es de $99.999.

image.png

Skyworth 55” Android tv Framless. Su pantalla es 4K UHD Oled, de 3840 x 2160 píxeles, cuenta con sistema operativo Android TV 10, conexiones HDMI 2.1 x 4 y USB por dos de 2.0. El tiempo de respuesta es de 9 mns y cuenta con tecnología de audio Dolby 6DTS de 8W + 8W. Tiene un brillo de 300 y su relación de contraste es 1300 x 1. Entre sus funciones y al ser Android puede utilizarse desde el control remoto Netflix, YouTube, Prime Video y Google Play. Además, cuenta con control por comando de voz, gracias al micrófono incorporado en el control remoto con excelente sonido compatible con tecnología Dolby. El precio del Smart TV Skyworth 55" LED 4K UHD Android tv es de $176.828.

image.png

Skyworth 65” Android tv Framless. Su pantalla es 4K UHD Oled, de 3840 x 2160 píxeles, cuenta con sistema operativo Android TV 10, conexiones HDMI 2.1 x 4 y USB por dos de 2.0. El tiempo de respuesta es de 8 mns y cuenta con tecnología de audio Dolby & DTS de 8W + 8W. Tiene un brillo de 300 y su relación de contraste es 1200 x 1. Entre sus funciones y al ser Android puede utilizarse desde el control remoto Netflix, YouTube, Prime Video y Google Play. Además, cuenta con control por comando de voz, gracias al micrófono incorporado en el control remoto con excelente sonido compatible con tecnología Dolby. El precio del Smart TV Skyworth 65" 4K LED HD Android es de $256.096.

Novedades y tendencias en memorias

Al momento de planificar una mejora en tu pc, Kingston FURY se convierte en el verdadero motor de tu juego implementando la memoria Kingston FURY en sus tres diferentes versiones, y los SSD. Para ello aquí un repaso de los últimos productos lanzados, como así también los presentados a lo largo de la vida de Kingston FURY, nacida en agosto de 2021.

En este mes del gamer, se está celebrando el año de la línea Kingston FURY dedicada exclusivamente a aquellos usuarios exigentes de la performance y el overclocking, claro que el gamer es uno de los piensa en esta línea, que no para de sorprender con toda su familia de RAM y SSD para PC, Laptop y también ahora los recientemente incorporados RAM y SSD con led ultralominoso con sus RGB.

Kingston FURY, una división de Kingston Technology Company, Inc, se presentó en agosto de 2021 con las memorias de alto rendimiento Kingston FURY™ Renegade, Kingston FURY Beast y Kingston FURY Impact. Y con este primer lanzamientos, los entusiastas y los gamers han ido adaptando esta tecnología para mejorar el rendimiento de sus sistemas con las actualizaciones que requieren con los módulos DDR4 RGB y “single color” y módulos DDR3.

image.png

Resultan ideales para el gamer que busca máximo rendimiento, Kingston FURY Renegade DDR4 RGB permite incrementar los cuadros por segundo, transmitir las partidas en directo sin interrupciones y editar video fácilmente. Asimismo, ofrece velocidades de hasta 4600 MHz2 combinadas con latencias rápidas CL15-CL19. La iluminación dinámica RGB utiliza la tecnología Infrared Sync™ patentada de Kingston FURY para producir efectos luminosos sutiles y sincronizados. Kingston FURY Renegade DDR4“single color”, proporciona velocidades ultrarrápidas de hasta 5333 MHz y latencias rápidas CL13-CL20. Ambas están certificadas para Intel® XMP con perfiles optimizados para los chipsets más recientes de Intel y están disponibles en módulos individuales con capacidades de 8 GB a 32 GB y en kits de 2, 4 y 8 con capacidades de 16 GB a 256 GB.

Kingston FURY Beast DDR4 RGB y Kingston FURY Beast DDR4 ofrecen rendimiento potente para videojuegos, edición de video y renderizado con velocidades de hasta 3733 MHz y latencias CL15-CL19. Los usuarios que deseen una actualización accesibles tendrán la opción de elegir los efectos luminosos sutiles y asombrosos de Kingston FURY Beast DDR4 RGB, disponible en módulos individuales con capacidades de 8 GB a 32 GB y en kits con capacidades de 16 GB a 128 GB, o bien, en capacidades de 4 GB a 32 GB y en kits de 8 GB a 128 GB en la versión “single color”, Kingston FURY Beast DDR4. Ambas ofrecen overclocking automático Plug n Play a 2666 MHz y están certificadas para Intel XMP y AMD Ryzen™. También hay disponibilidad de kits DDR3.

Para los usuarios de laptos y equipo de factor de forma pequeño, la memoria SODIMM Kingston FURY Impact podrá acelerar los sistemas notablemente incremenando el desempeño general. Compatible con Intel XMP y AMD Ryzen y disponible en capacidades de hasta 64 GB, Kingston FURY Impact DDR4 realiza overclocking automático Plug N Play hasta llegar a la frecuencia más alta publicada de 3200 MHz3, para soportar las nuevas tecnologías de CPU de Intel y AMD. Kingston FURY Impact DDR3 también está disponible en velocidades de hasta 1866 MHz.

La nueva generación con DDR5

A su vez, y en línea con el lanzamiento mundial del chipset Intel® Z690 y los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación en 2021, Kingston FURY Beast DDR5 es el estándar de memoria, ofreciendo los avances de rendimiento e integridad de datos de DDR5 a un público global, siendo la quinta generación de DDR SDRAM que ofrece importantes mejoras en el rendimiento y la integridad de los datos sobre la generación anterior DDR4.

Llevando la velocidad, la capacidad y la confiabilidad aún más lejos, Kingston FURY Beast DDR5 ofrece un arsenal de características como on-die ECC (ODECC) para una estabilidad mejorada a velocidades extremas, subcanales duales de 32 bits para una mayor eficiencia y circuito integrado de administración de energía (PMIC) en el módulo para proporcionar energía donde más se necesita. Ya sea en video juegos con las exigencias más extremas, transmisión en vivo en 4K+, cargando grandes animaciones o renderizando en 3D, Kingston FURY Beast DDR5 es el siguiente nivel que se requiere para lograr el máximo desempeño.

Además, Kingston FURY Beast DDR5 es Intel XMP 3.0-Ready y Certificada lo que significa que los usuarios pueden esperar una experiencia de overclock fácil, estable y garantizada. Además, las nuevas características permiten la creación de experiencias de juego únicas con dos perfiles personalizables para velocidades y tiempos.

Kingston FURY Beast DDR5 está disponible en módulos individuales de 16GB y kits de 2, a velocidades de 4800MHz y 5200MHz. Respaldadas por la garantía de por vida limitada y la legendaria fiabilidad de Kingston.

Por su parte, y hace semanas, se presentaron las nuevas Kingston FURY Beast DDR5 RGBes la solución perfecta para personalizar el estilo de los sistemas DDR5 de próxima generación. Listo y certificado para Intel® XMP 3.0 y calificado por los principales fabricantes de placas madre del mundo1, Kingston FURY Beast DDR5 RGB permite a los usuarios entusiastas, armar sus equipos con confianza, además, con el software Kingston FURY CTRL2, los usuarios pueden elegir entre una biblioteca de patrones y efectos predefinidos. De manera alternativa, pueden personalizar con efectos RGB suaves e intensos para crear un sistema completamente único. Todos los módulos Kingston FURY Beast DDR5 RGB incorporan la tecnología patentada Kingston FURY Infrared Sync Technology™, que mantiene los efectos luminosos en sincronía.

Memoria gaming.jpg

Kingston FURY Beast DDR5 RGB inicia a 4800 MT/s y cuenta con la exclusiva tecnología Plug N Play de Kingston, que realiza overclocking automáticamente sin tener que seleccionar un perfil. En los módulos de 5200 MT/s y más rápidos, los perfiles Intel XMP 3.0 se activan para sincronizar la velocidad, los tiempos y el voltaje. Seas un gamer experto o un entusiasta principiante, Kingston FURY Beast DDR5 RGB te permite maximizar tu nivel de juego.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB está disponible en módulos individuales de 8 GB, 16 GB y 32 GB y en kits de 2 de hasta 64 GB, con velocidades de hasta 6000 MT/s. Está respaldada con garantía de por vida y la legendaria fiabilidad de Kingston.

HyperX y una serie de productos para un setup gamer

HyperX Cloud Flight para videojuegos, son auriculares que permiten que te liberes de las limitaciones de las conexiones de cable y moverte libremente con HyperX Cloud Flight™. Con una sólida conexión inalámbrica especial para gaming, una vida útil de la batería de 30 horas y comodidad exclusiva de HyperX, Cloud Flight te permite jugar sin interrupciones por más tiempo. Monitorea fácilmente la vida útil de la batería y ajusta el volumen del micrófono y de salida con el software HyperX Ngenuity. El diseño de orejera cerrada te mantiene inmerso en el juego, mientras que el resistente deslizador de acero y su construcción de alta calidad permite soportar el desgaste diario. Estos audífonos pueden usarse en PC, PS4, y PS4 pro ready con una conexión inalámbrica 2.4GHz. Las orejeras rotan 90° y reposan cómodamente alrededor de tu cuello durante los descansos, y cuentan con cómodos controles para efectos LED, silenciar micrófono, encender y controlar el volumen. El micrófono desmontable con cancelación de ruido te asegura que la comunicación sea nítida; Cloud Flight ha sido certificado por TeamSpeak y Discord. El Cloud Flight su precio regular es de $18899

HyperX Cloud Stinger™ S te sumerge en el juego con sonido surround* virtual 7.1 a través del software NGENUITY. Los altavoces direccionales de 50 mm emiten sonidos de alta calidad con una gran precisión auditiva. Son livianos y cuentan con memory foam original de HyperX y cuero suave, lo cual brinda un nivel de comodidad legendaria durante sesiones maratónicas de juego. Sus orejeras giratorias de 90 grados pueden permanecer cómodamente alrededor de tu cuello durante los descansos. Para ajustes rápidos de audio, los audífonos tienen un control de volumen en la orejera y un micrófono con cancelación de ruido que al girar se pone en modo mudo. Su denso memory foam suave, flexible y de cuero suave hace que sea cómodo incluso durante sesiones de juego maratónicas. Este auricular versátil y cómodo, el Cloud Stinger S tiene un precio a partes de $8199

Gamer 4.jpg

Solocast, es un equipo potente en un paquete pequeño, el SoloCast es un micrófono USB plug and play simple que te ayudará a comenzar en poco tiempo. Con un pequeño soporte incluido, no ocupará mucho espacio en tu escritorio, o puede montarse en un brazo articulado separado si prefieres no tenerlo en el escritorio. SoloCast utiliza un patrón polar cardioide que prioriza la grabación de sonidos del área directamente frente a él, para que pueda filtrar parte del ruido de fondo. Esto es perfecto para entornos como el dormitorio de la universidad y, como el micrófono de nivel de entrada en el rango de HyperX, también tiene un precio amigable para estudiantes. Solocast a partir de $10699

Pulsefire Core este mouse ofrece lo esencial para los jugadores que buscan un mouse para videojuegos RGB sólido, cómodo y con cable. El sensor óptico Pixart 3327 brinda a los jugadores un seguimiento preciso, fluido, sin aceleración de hardware, y tiene configuraciones de DPI nativas de hasta 6200 DPI. El Pulsefire Core está diseñado ergonómicamente y tiene texturas laterales para un agarre cómodo y antideslizante, y su forma simétrica es adecuada tanto para el agarre de palma como de garra. Ofrece interruptores de alta calidad con respuesta táctil nítida, con capacidad de hasta 20 millones de clics. Personaliza la iluminación, la configuración DPI y los macros para 7 botones programables con el software HyperX NGenuity y configura tu mouse tal como quieres. Los grandes skates en el Pulsefire Core te ayudan a apuntar con precisión al darte un deslizamiento suave y controlado cuando mueves el mouse. El Pulserfire Core se consigue a $2069

El HyperX Alloy MKW100 es un teclado mecánico asequible de tamaño completo que es excelente para jugar, trabajar y estudiar. Personalice su teclado con iluminación y efectos RGB dinámicos que puede personalizar fácilmente con el software HyperX NGENUITY. Alloy MKW100 tiene un marco de aluminio cepillado duradero y presenta una capacidad de respuesta confiable gracias a los interruptores mecánicos a prueba de polvo clasificados para hasta 50 millones de pulsaciones de teclas. Juega cómodamente con el reposamuñecas incluido o sepáralo para adaptarlo a tus necesidades. Alloy MKW100 se consigue a partir de $6899

HyperX FURY S Speed L. Es ideal contar con un mousepad a la hora de armar el setup ya que permite una mejor dinámica y movimientos con el mouse. Está confeccionado con una costura especial antidesgaste sin bordes para ofrecerte una superficie lisa y uniforme. Ya sea que prefieras velocidad o precisión, el tejido de alta densidad brinda una superficie que se siente suave al tacto y está optimizada para su preferencia. HyperX FURY S cuenta con una superficie de tela suave para mayor comodidad en la muñeca y con una parte inferior de caucho natural texturizado diseñado para el máximo agarre cuando la acción se vuelve frenética. Se consigue a partir de los $2599