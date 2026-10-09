Google y Unity presentaron Playground, una plataforma para crear videojuegos con IA a partir de lenguaje natural + Agregar ámbito en









Playground permitirá generar y personalizar videojuegos mediante instrucciones de texto. A fin de año sumará Unity Spark, una herramienta con mecánicas profesionales y gráficos 3D de alta fidelidad.

Google apuesta por el mercado de los videojuegos con su nueva herramienta potenciada con IA.

Google y Unity anunciaron el lanzamiento de Playground, una plataforma que permitirá crear y personalizar videojuegos a partir de instrucciones de texto, sin necesidad de programar. La iniciativa profundiza la apuesta de ambas compañías por la inteligencia artificial generativa y su aplicación en las industrias creativas.

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La herramienta estará disponible para mayores de 18 años y buscará ampliar el acceso al desarrollo de videojuegos, al permitir que los usuarios describan en lenguaje natural las experiencias que quieren crear. Según informaron las empresas en un comunicado, Playground “pondrá la creación de videojuegos en manos de millones de nuevos creadores y aportará nuevas experiencias a miles de millones de jugadores de todo el mundo”.

La propuesta se apoya en la tecnología de Google para desarrollar modelos de mundo, sistemas de inteligencia artificial capaces de generar entornos virtuales en tiempo real a partir de instrucciones. A diferencia de las herramientas centradas exclusivamente en producir videos, estos modelos apuntan a crear espacios interactivos que los usuarios pueden explorar.

A finales de este año, Playground incorporará Unity Spark, una experiencia de creación ampliada que ofrecerá mecánicas de nivel profesional y capacidades 3D de alta fidelidad. La integración también podría ampliar la base de usuarios de Unity y reforzar su negocio de desarrollo de videojuegos.

La apuesta de Google por los modelos de mundo La iniciativa retoma una línea de desarrollo que Google ya había explorado con Project Genie, su prototipo para generar mundos virtuales. La presentación de esa herramienta generó inquietud en Wall Street en enero y provocó una fuerte caída de las acciones del sector de los videojuegos, ante las dudas de los inversores sobre el impacto de la inteligencia artificial en el negocio.

Los videojuegos creados por los usuarios ya se encuentran disponible en la web de Google. La posibilidad de crear experiencias interactivas con instrucciones sencillas plantea interrogantes sobre el futuro de las herramientas tradicionales de desarrollo. Al mismo tiempo, la integración con Unity puede abrir una vía para incorporar estas capacidades a un ecosistema ya utilizado para producir videojuegos. Google busca recuperar terreno frente a competidores como OpenAI y Anthropic en el desarrollo de inteligencia artificial. En ese escenario, la compañía apuesta por sus avances en modelos de mundo y multimodalidad, una capacidad que permite procesar información en distintos formatos, como imágenes, audio y video, además de texto. La reacción de los mercados al anuncio fue moderada. Las acciones de Unity registraron pocos cambios, mientras que los títulos de Roblox, la plataforma en la que los usuarios también pueden crear sus propios videojuegos, retrocedieron menos del 1%.