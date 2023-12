Insomniac Games, creador de los videojuegos de Spider-Man, fue víctima de un hackeo masivo.

Un grupo de ransomware robó 1,3 mil millones de archivos y este martes los filtró. La comunidad gamer hizo un pedido solidario para no divulgar esta información sensible.

Gentileza: Marvel's Spider-Man: The City That Never Sleeps

Este tipo de ataque conocido como ransomware incluye el chantaje por parte del cibercriminal para no filtrar la información robada. En ese contexto, la comunidad gamer (jugadores, otras compañías y algunos periodistas) ha replicado mensajes de solidaridad con Insomniac Games y un llamado a no divulgar la información filtrada , dado que comprende un grave daño para la empresa y sus trabajadores que ven su labor e información personal divulgada sin contexto ni consentimiento.

Cómo suele ser la línea de la compañía, PlayStation no realizó comentarios sobre estos hechos. En referencia al hackeo de la semana pasada solo indicaron se encontraban investigándolo y que no tenían "razón para creer que otras divisiones habían sido impactadas por el ataque".

La comunidad gamer se solidariza con Insomniac Games tras el hackeo

Tras la filtración de datos de Insomniac Games, distintas aristas de la comunidad gamer se solidarizaron con la desarrolladora. Estos protagonistas de la escena insistieron en el daño que produce compartir este tipo de archivos abiertamente.

Compañeros de otras empresas de PlayStation como Cory Balrog (de Sony Santa Monica, desarrolladores de God of War) o Neil Druckman (de Naughty Dog, desarrolladores de The Last of Us y Uncharted). Por su parte, la desarrolladora de Alan Wake II, Remedy Games, escribió: "Nuestro apoyo a Insomniac Games y todos los miembros del equipo afectados. Después de todo el esfuerzo y dedicación que han puesto en sus juegos, no se merecían esto. Nadie lo merece. Los cibercriminales también filtraron información personal de los empleados, lo cual es verdaderamente lamentable y vergonzoso".

Qué es y como opera el grupo de ciberdelincuentes Rhysida

Este grupo de cibercriminarles llamado Rhysida surgió a finales de mayo 2023 y opera bajo el modelo comercial de Ransomware-as-a-Service (RaaS). Utilizan distintas tácticas como emails fraudulentos, con archivos adjuntos o enlaces que se descargan en el sistema, explotación de debilidades (software desactualizado o configuraciones de red inseguras), contraseñas débiles o herramientas automatizadas, entre otras.

El grupo mantiene un sitio en la Dark Web donde publican los datos secuestrados en caso de no recibir un pago por el chantaje.