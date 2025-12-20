Cuáles son los celulares que podrán tener Starlink en Argentina + Seguir en









Un sistema que se encuentra en etapa de prueba en países de Latinoamérica y promete su expansión en el territorio.

La conectividad satelital pone sus proyectos firmes, a través de la tecnología de Starlink.

Starlink es una empresa que propone conectividad satelital basada en planes personales, itinerantes y empresariales, adaptados a distintos perfiles de uso, combina consignas de fácil instalación, con la capacidad de brindar Internet de calidad en lugares donde otras tecnologías no llegan o lo hacen de forma limitada.

Dentro de sus servicios surge el proyecto Starlink Direct to Cell, una sección que busca enfrentar el problema de conectividad móvil que tienen aquellas zonas sin cobertura, espacios rurales, montañosos o marítimos. Es decir, un sistema que propone hacer una conexión directa: celular - satelital - celular.

El usuario que desee acceder a este nuevo servicio debe contar con: Soporte 4G/LTE : Estándar de comunicación que utilizan los satélites.

Software Actualizado : Sistema operativo Android 12 o superior, iOS 16 en adelante)

Visibilidad del cielo: Visión despejada con el satélite para establecer la conexión en áreas sin cobertura terrestre. El lanzamiento de este servicio depende de las alianzas que puedan establecer los proveedores de telefonía móvil (Claro, Movistar, Personal u otros) con la empresa Starlink.

Starlink celulares.jpg X Starlink: qué es Direct to Cell Es difícil imaginar la conexión directa con un satélite, sin embargo para esta empresa la utilización de esta tecnología es un día a día. Sus satélites están equipados con un módem, que les permite operar como antenas de telefonía móvil con conexión 4G.

¿Qué tiene de especial este servicio? Funcionaría sin requerir antena parabólica

No necesita ningún hardware adicional

No requiere apps Por ende, se utilizaría como un servicio añadido al valor de un plan convencional de telefonía móvil. Ya sea a través de la inclusión del servicio en planes premium o el cobro de un adicional fijo mensual en propuestas de menor categoría.

