Inteligencia artificial en WhatsApp: por qué cada vez más se desactiva la función

La llegada de la inteligencia artificial a WhatsApp , a través del nuevo asistente Meta IA , representa un cambio significativo en la experiencia de los usuarios. Aunque ofrece funciones innovadoras, no todos están convencidos de sus beneficios: por cuestiones de privacidad, falta de interés o simplemente por preferir una app más sencilla, muchos buscan cómo desactivar o minimizar esta herramienta.

Meta IA aparece como un círculo azul en la lista de chats y permite interactuar de forma similar a como se lo haría con un contacto. Este asistente puede responder preguntas, generar imágenes a partir de texto, ofrecer sugerencias y brindar información en tiempo real. No obstante, su carácter experimental y el hecho de estar integrado directamente en la aplicación genera cierta incomodidad en algunos usuarios.

Este asistente no solo está presente en WhatsApp : también se integra a Instagram y Facebook , reforzando la estrategia de Meta de llevar inteligencia artificial a sus principales plataformas. Sin embargo, no todos los usuarios celebran esta incorporación.

Las razones para no querer tener a Meta IA a la vista son diversas. Algunas personas dudan del nivel real de privacidad que ofrece —aunque Meta asegura que la IA no accede a los chats ni analiza sus contenidos—, otras se muestran escépticas por los errores que la herramienta puede cometer, o simplemente no sienten la necesidad de contar con esa función.