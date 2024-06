Kimbal Musk, el excéntrico hermano de Elon, que usa sombrero de vaquero y ocupa una silla de poder en Tesla

Mientras los accionistas de la empresa definirán el paquete salarial, un particular personaje vinculado a Elon Musk aparece como asesor clave.

Kimbal Musk fue director de SpaceX desde 2002, cuando se fundó, hasta enero de 2022, según una declaración de representación de Tesla. Formó parte del consejo de Chipotle Mexican Grill entre 2013 y 2019.

Una de las primeras colaboraciones empresariales entre los hermanos fue la firma de software empresarial de Internet Zip2 Corp, que cofundaron en 1995. Según el New York Times, fue adquirida por Compaq por u$s307.000.000 y se fusionó con Yahoo Maps en 1999.

Kimbal también había invertido en X.com, la empresa de servicios financieros en línea de su hermano, que se fusionó con PayPal.

Diplomado por el Instituto Culinario Francés de Nueva York, cofundó en 2004 el grupo Kitchen, que tiene restaurantes por todo Estados Unidos. También es autor de "The Kitchen Cookbook: Cooking for Your Community".

En 2010, Kimbal se convirtió en el director ejecutivo de Big Green, una organización sin ánimo de lucro que crea jardines de aprendizaje en escuelas de todo Estados Unidos. En 2022, lanzó una empresa de espectáculos de luz con drones, Nova Sky Stories, con 9.000 drones de luz.

En 2016 cofundó una plataforma de agricultura de interior, Square Roots. En 2010 se rompió el cuello mientras esquiaba y estuvo hospitalizado durante meses. Lo calificó de "experiencia cercana a la muerte", según los medios de comunicación.