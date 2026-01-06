SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de enero 2026 - 12:36

Cómo detectar billetes falsos con el celular en solo pocos segundos

Hay distintas aplicaciones que permiten revelar la autenticidad. Además, sirve para evitar estafas.

Los billetes falsos pueden detectarse desde el celular.

Los billetes falsos pueden detectarse desde el celular.

Las cámaras de alta resolución, el modo macro, el zoom digital y la linterna que traen los smartphones permiten revisar detalles clave tanto en comercios como en transacciones cotidianas.

Cómo identificar un billete falso usando solo el celular

Ante una duda, el teléfono ofrece funciones simples y efectivas para una verificación rápida:

  • Modo macro o acercamiento extremo: sirve para examinar microimpresiones, relieves y texturas. En billetes falsos, estos detalles suelen verse borrosos o imprecisos.

  • Zoom de la cámara: al ampliar números, letras pequeñas y relieves, aparecen fallas de impresión o desalineaciones.

Los celulares funcionan para detectar billetes falsos en solo pocos segundos.

Los celulares funcionan para detectar billetes falsos en solo pocos segundos.

  • Linterna del celular: al iluminar el billete a contraluz, deben distinguirse con claridad la marca de agua, el hilo de seguridad y otros elementos transparentes. En las falsificaciones, suelen faltan o están mal imitadas.

  • Comparación con imágenes oficiales: contrastar con referencias oficiales permite detectar diferencias de color, tamaño o símbolos.

Estos pasos facilitan una comprobación inmediata, sin moverse del lugar donde se recibe el efectivo.

Aplicaciones para reconocer billetes falsos

Además del control visual, existen apps especializadas que simplifican el proceso:

Cash Reader Bill Identifier: Disponible para Android e iOS, identifica billetes de más de 100 monedas. Basta con apuntar la cámara para que la app indique si el billete es auténtico.

Incluye respuesta por voz y vibración, útil para personas con dificultades visuales. La versión gratuita cubre denominaciones básicas; la paga amplía funciones.

MCT Money Reader: Aplicación gratuita para Android que permite escanear billetes, detectar posibles falsificaciones y aprender controles manuales.

Calcula el valor total del dinero escaneado y es compatible con pesos argentinos, dólares, euros y yenes. Funciona incluso con poca luz gracias al flash.

Counterfeit: App paga para iOS, orientada a comercios y usuarios con alto manejo de efectivo. Emplea reconocimiento óptico avanzado y aprendizaje automático para detectar diferencias mínimas.

Banknote Scanner: Disponible gratis para iOS y Android. Permite escanear billetes, obtener datos como valor, número de serie y validez, y guardar imágenes, una función útil también para coleccionistas.

Con estas herramientas, el celular se convierte en un aliado clave para reducir riesgos, verificar billetes y operar con mayor seguridad en el uso diario del efectivo.

