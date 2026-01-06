Cómo detectar billetes falsos con el celular en solo pocos segundos

Hay distintas aplicaciones que permiten revelar la autenticidad. Además, sirve para evitar estafas.

La tecnología móvil se transformó en una herramienta decisiva para evitar estafas con dinero en efectivo . En la actualidad, un celular alcanza para comprobar la autenticidad de un billete en pocos segundos, sin equipos especiales ni saberes técnicos complejos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las cámaras de alta resolución , el modo macro , el zoom digital y la linterna que traen los smartphones permiten revisar detalles clave tanto en comercios como en transacciones cotidianas.

Ante una duda, el teléfono ofrece funciones simples y efectivas para una verificación rápida:

Estos pasos facilitan una comprobación inmediata , sin moverse del lugar donde se recibe el efectivo.

Comparación con imágenes oficiales: contrastar con referencias oficiales permite detectar diferencias de color, tamaño o símbolos .

Linterna del celular: al iluminar el billete a contraluz , deben distinguirse con claridad la marca de agua , el hilo de seguridad y otros elementos transparentes . En las falsificaciones, suelen faltan o están mal imitadas .

Zoom de la cámara: al ampliar números, letras pequeñas y relieves , aparecen fallas de impresión o desalineaciones.

Modo macro o acercamiento extremo: sirve para examinar microimpresiones, relieves y texturas . En billetes falsos, estos detalles suelen verse borrosos o imprecisos .

Cash Reader Bill Identifier: Disponible para Android e iOS, identifica billetes de más de 100 monedas. Basta con apuntar la cámara para que la app indique si el billete es auténtico.

Incluye respuesta por voz y vibración, útil para personas con dificultades visuales. La versión gratuita cubre denominaciones básicas; la paga amplía funciones.

MCT Money Reader: Aplicación gratuita para Android que permite escanear billetes, detectar posibles falsificaciones y aprender controles manuales.

Calcula el valor total del dinero escaneado y es compatible con pesos argentinos, dólares, euros y yenes. Funciona incluso con poca luz gracias al flash.

Counterfeit: App paga para iOS, orientada a comercios y usuarios con alto manejo de efectivo. Emplea reconocimiento óptico avanzado y aprendizaje automático para detectar diferencias mínimas.

Banknote Scanner: Disponible gratis para iOS y Android. Permite escanear billetes, obtener datos como valor, número de serie y validez, y guardar imágenes, una función útil también para coleccionistas.

Con estas herramientas, el celular se convierte en un aliado clave para reducir riesgos, verificar billetes y operar con mayor seguridad en el uso diario del efectivo.