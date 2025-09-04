SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de septiembre 2025 - 09:11

No molestar: cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Los dispositivos Android y Apple contienen funciones para combatir estas interrupciones anónimas para filtrar los números spam y así poder silenciarlos o bloquearlos.

Recibir llamadas de números desconocidos suele ser algo muy molesto. Las mismas se pueden producir a cualquier hora del día y generalmente se suelen repetir a lo largo de la jornada. Si bien suelen ser para vender algún producto o servicio determinado, a veces también puede ser un escenario posible para ser víctima de estafa. Para evitar esto, existen métodos sencillos y efectivos.

Los dispositivos Android y Apple contienen funciones para combatir estas interrupciones anónimas. En el caso de Android, Google explica que para dejar de recibir llamadas de números desconocidos o spam es necesario utilizar el identificador de llamadas en teléfonos que estén actualizados hasta la versión 6.0. Esto permitirá tener una notificación en caso de que sea un posible spam y para los contactos que no estén agendados. De esta manera, se pueden bloquear los números desconocidos o no atender.

Informate más

Por su parte, Apple recomienda la opción “silenciar números desconocidos”, disponible en iOS 13 y versiones posteriores, donde se bloquea de manera automática las llamadas de números con los que nunca tuviste contacto y que no están en tu lista. Se envían al buzón de voz y aparecen en la lista de llamadas recientes.

Cómo desactivar o activar el identificador de llamada y protección contra spam en Android

  • Activado por defecto; se puede desactivar desde la app de Teléfono.
  • Para bloquear llamadas de spam, activa “Filtrar llamadas de spam”.

Cómo activar “Silenciar números desconocidos” en iOS

  • Abre la app de Ajustes en tu iPhone.
  • Desplázate hacia abajo y selecciona “Teléfono”.
  • Toca “Silenciar números desconocidos”.
  • Activa la opción “Silenciar números desconocidos” deslizando el interruptor hacia la derecha.

