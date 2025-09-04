No molestar: cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida







Los dispositivos Android y Apple contienen funciones para combatir estas interrupciones anónimas para filtrar los números spam y así poder silenciarlos o bloquearlos.

Recibir llamadas de números desconocidos suele ser algo muy molesto. Las mismas se pueden producir a cualquier hora del día y generalmente se suelen repetir a lo largo de la jornada. Si bien suelen ser para vender algún producto o servicio determinado, a veces también puede ser un escenario posible para ser víctima de estafa. Para evitar esto, existen métodos sencillos y efectivos.

Los dispositivos Android y Apple contienen funciones para combatir estas interrupciones anónimas. En el caso de Android, Google explica que para dejar de recibir llamadas de números desconocidos o spam es necesario utilizar el identificador de llamadas en teléfonos que estén actualizados hasta la versión 6.0. Esto permitirá tener una notificación en caso de que sea un posible spam y para los contactos que no estén agendados. De esta manera, se pueden bloquear los números desconocidos o no atender.

Por su parte, Apple recomienda la opción “silenciar números desconocidos”, disponible en iOS 13 y versiones posteriores, donde se bloquea de manera automática las llamadas de números con los que nunca tuviste contacto y que no están en tu lista. Se envían al buzón de voz y aparecen en la lista de llamadas recientes.

empresaria-enojada-confundida-molesta-llamada-telefonica_1163-3979.webp Recibir llamadas constantemente desde números desconocidos suele ser algo muy molesto.

Cómo desactivar o activar el identificador de llamada y protección contra spam en Android Activado por defecto; se puede desactivar desde la app de Teléfono.

Para bloquear llamadas de spam, activa “Filtrar llamadas de spam”.

Cómo activar “Silenciar números desconocidos” en iOS Abre la app de Ajustes en tu iPhone.

Desplázate hacia abajo y selecciona “Teléfono”.

Toca “Silenciar números desconocidos”.

Activa la opción “Silenciar números desconocidos” deslizando el interruptor hacia la derecha.

