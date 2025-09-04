Recibir llamadas de números desconocidos suele ser algo muy molesto. Las mismas se pueden producir a cualquier hora del día y generalmente se suelen repetir a lo largo de la jornada. Si bien suelen ser para vender algún producto o servicio determinado, a veces también puede ser un escenario posible para ser víctima de estafa. Para evitar esto, existen métodos sencillos y efectivos.
No molestar: cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida
Los dispositivos Android y Apple contienen funciones para combatir estas interrupciones anónimas para filtrar los números spam y así poder silenciarlos o bloquearlos.
Los dispositivos Android y Apple contienen funciones para combatir estas interrupciones anónimas. En el caso de Android, Google explica que para dejar de recibir llamadas de números desconocidos o spam es necesario utilizar el identificador de llamadas en teléfonos que estén actualizados hasta la versión 6.0. Esto permitirá tener una notificación en caso de que sea un posible spam y para los contactos que no estén agendados. De esta manera, se pueden bloquear los números desconocidos o no atender.
Por su parte, Apple recomienda la opción “silenciar números desconocidos”, disponible en iOS 13 y versiones posteriores, donde se bloquea de manera automática las llamadas de números con los que nunca tuviste contacto y que no están en tu lista. Se envían al buzón de voz y aparecen en la lista de llamadas recientes.
Cómo desactivar o activar el identificador de llamada y protección contra spam en Android
- Activado por defecto; se puede desactivar desde la app de Teléfono.
- Para bloquear llamadas de spam, activa “Filtrar llamadas de spam”.
Cómo activar “Silenciar números desconocidos” en iOS
- Abre la app de Ajustes en tu iPhone.
- Desplázate hacia abajo y selecciona “Teléfono”.
- Toca “Silenciar números desconocidos”.
- Activa la opción “Silenciar números desconocidos” deslizando el interruptor hacia la derecha.
