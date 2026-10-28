Escándalo en Chubut: allanaron a un estudiante que habría creado imágenes sexuales de sus compañeras con inteligencia artificial

El joven de 18 años fue denunciado por utilizar los rostros de alumnas menores de edad para generar ilustraciones de contenido sexual con estética animé. La Justicia de Puerto Madryn ordenó secuestrar sus dispositivos electrónicos e investiga la difusión del material a través de WhatsApp.

Investigan a un alumno por difundir contenido sexual hecho con IA de sus compañeras.

Un estudiante de 18 años quedó bajo investigación judicial en Puerto Madryn, Chubut , acusado de utilizar inteligencia artificial (IA) para crear imágenes de contenido sexual con los rostros de compañeras de colegio menores de edad. El caso derivó en un allanamiento en la vivienda donde reside junto con su abuela, luego de que se denunciara la circulación del material a través de WhatsApp.

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Según la investigación, el joven habría generado ilustraciones con estética animé en las que incorporó las caras de al menos dos alumnas de su establecimiento educativo sobre cuerpos semidesnudos. Las imágenes fueron compartidas con otros estudiantes, lo que provocó preocupación entre las adolescentes y motivó la intervención de las autoridades escolares.

El acusado cumplió 18 años el mes pasado y, de acuerdo con la información difundida, tiene experiencia en la producción de películas y cortometrajes mediante herramientas de inteligencia artificial, contenidos que publica en su propio canal de YouTube .

La causa quedó a cargo del fiscal Alcucero , quien solicitó la intervención de la División Policial de Investigaciones de Chubut para avanzar con las medidas destinadas a esclarecer lo ocurrido.

La investigación comenzó después de que un grupo de estudiantes advirtiera la existencia de las ilustraciones y comunicara la situación a una tutora del establecimiento educativo.

El hecho ocurrió en la escuela 741 de Chubut.

La docente fue la primera persona en prestar declaración ante las autoridades judiciales y relató cómo tomó conocimiento del material.

Según una fuente con acceso al expediente, “un grupo de seis alumnas le manifestaron su preocupación tras advertir que el acusado había generado y compartido vía WhatsApp imágenes sexualizadas editadas con IA a partir de rostros de sus compañeros”.

La tutora también “observó personalmente dicho material en el teléfono celular de una estudiante”, donde logró reconocer a cinco alumnos cuyos rostros aparecían en las imágenes.

Tras descubrirse la situación, las autoridades escolares confrontaron al joven señalado como responsable. De acuerdo con la misma información incorporada a la causa, el estudiante reconoció haber realizado las imágenes y pidió disculpas por lo sucedido.

Sin embargo, el episodio avanzó hacia una investigación penal debido a la naturaleza del material y a que algunas de las personas representadas eran menores de edad.

Qué declararon las estudiantes y cómo se difundió el contenido

Después del testimonio de la tutora, la Justicia recibió las declaraciones de dos alumnas que aportaron información sobre la producción y circulación de las ilustraciones.

Ambas señalaron que el acusado “exhibió y envió por WhatsApp las imágenes editadas”, lo que permitió reconstruir parte de la difusión del contenido entre los integrantes de la comunidad educativa.

Los investigadores también identificaron representaciones de estudiantes varones, aunque advirtieron diferencias significativas en el tratamiento de las imágenes según el género de las personas involucradas.

“La representación de los varones poseía un tono inocente, las de las alumnas presentaban un marcado contenido sexualizado”, sostiene la información de la investigación.

Además, surgieron antecedentes que indican que el joven habría elaborado anteriormente “guiones eróticos” en los que utilizaba a compañeras de su colegio como protagonistas.

Estos elementos forman parte de las actuaciones judiciales destinadas a determinar el alcance de la producción del material, las personas afectadas y las circunstancias en las que las imágenes fueron compartidas.

Qué investiga la Justicia de Chubut

A partir de los testimonios reunidos, el fiscal Alcucero solicitó una orden de allanamiento para la vivienda donde reside el estudiante junto con su abuela.

El procedimiento tuvo como objetivo secuestrar dispositivos electrónicos que pudieran contener las ilustraciones denunciadas, archivos originales, conversaciones y otros elementos vinculados con la investigación.

Uno de los puntos centrales de la acusación es determinar si el joven utilizó herramientas de inteligencia artificial para incorporar los rostros de sus compañeras menores de edad en representaciones sexuales y posteriormente distribuirlas mediante aplicaciones de mensajería.

La investigación también deberá establecer las características precisas de las imágenes y si su contenido reúne los requisitos previstos por la legislación penal. Por el momento, el estudiante permanece bajo investigación y la causa deberá determinar su eventual responsabilidad.

Qué penas establece el Código Penal por producir material sexual de menores

La acusación se encuentra vinculada con el artículo 128 del Código Penal argentino, que contempla sanciones por la producción, comercialización y distribución de representaciones sexuales de menores de edad.

La disposición establece penas de tres a seis años de prisión para quien “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas”.

La posible aplicación de esta figura dependerá de las características del contenido investigado y de su encuadre jurídico, una cuestión que deberá resolver la Justicia.

El caso de Puerto Madryn volvió a poner en discusión el uso de inteligencia artificial para generar imágenes sexuales sin consentimiento, especialmente cuando involucra a adolescentes dentro del ámbito escolar.

Mientras avanza el análisis de los dispositivos y las pruebas reunidas, los investigadores buscan establecer cuántos estudiantes resultaron afectados y cuál fue el alcance de la difusión de las imágenes.