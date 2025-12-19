Los 8 electrodomésticos que debés desenchufar durante una tormenta eléctrica, según expertos + Seguir en









Estos son los aparatos que conviene desconectar ante lluvias intensas, para reducir riesgos en la casa y cuidar la red interna del hogar.

Estos son los electrodomésticos que tenés que desenchufar en caso de una tormenta eléctrica. Gentileza - AEDC

Las lluvias fuertes con actividad eléctrica generan más problemas que charcos y cortes de luz. En el interior de la casa, los picos de tensión pueden afectar a los equipos sensibles y hasta causar daños muy difíciles de reparar.

Aunque muchas personas sólo piensan en la televisión o la computadora, existen otros aparatos que requieren mayor atención. Los expertos en seguridad doméstica coinciden en que la prevención empieza con hábitos muy básicos, pero hay que hacerlos a tiempo.

Enchufar Gentileza - Angie list Los 8 electrodomésticos que tenés que desconectar durante una tormenta Los equipos pequeños y de uso diario suelen ser los más vulnerables frente a una sobrecarga repentina. Sus cables y componentes internos no siempre toleran variaciones bruscas de energía.

Estos son los ocho aparatos que conviene desconectar ante la actividad eléctrica intensa:

Pava eléctrica: Concentra mucha potencia en poco tiempo y su resistencia puede dañarse fácilmente.

Cafetera: Los modelos automáticos incluyen placas electrónicas sensibles.

Tostadora: Su sistema interno queda expuesto a picos de tensión.

Licuadora: El motor y el cableado interno suelen sufrir ante descargas indirectas.

Procesadora: Tanto su motor como sus controles eléctricos son muy delicados.

Batidora: Presenta el mismo riesgo que la procesadora.

Freidora de aire: Integra sensores y placas digitales que no toleran variaciones fuertes.

Microondas: Aunque parece resistente, su placa electrónica puede fallar con una simple descarga. En condiciones normales, los equipos grandes como heladeras o lavarropas cuentan con mayor protección. Pero de todas formas, si existe ingreso de agua al hogar, también conviene desconectarlos.

Cómo proteger el resto de tus electrodomésticos durante una tormenta eléctrica Además de desenchufar los aparatos más expuestos, existen medidas complementarias que ayudan a reducir riesgos. Una opción efectiva es instalar protectores de tensión en los tomacorrientes principales. Estos dispositivos cortan el paso de energía cuando detectan valores anormales. Si el hogar se ve afectado por acumulación de agua, es fundamental esperar antes de volver a conectar los equipos. La humedad persiste en paredes, cables y enchufes incluso cuando el piso ya parece seco. Esa condición puede generar cortocircuitos al restablecer la energía. En zonas rurales o áreas abiertas, se aconseja permanecer bajo techo y lejos de estructuras metálicas. Tomar estas precauciones puede evitar pérdidas materiales importantes.

