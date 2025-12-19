Nueva caída de Internet: miles de sitios se vieron afectados por errores en Cloudflare

Una vez más, la firma estadounidense presentó fallos que afectaron a sitios en todo el mundo. Esta es la segunda caída, luego de los masivos errores que se presentaron el pasado 18 de noviembre.

Una vez más, errores en la empresa digital Cloudflare afectaron a cientos de sitios en todo el mundo. Esta vez, los usuarios que quisieron entrar a ciertas páginas observaron un mensaje que expresaba "error 502".

Cloudflare informó, a través de su página de estado, que ya desplegó una solución para corregir los problemas de intermitencia que venían afectando el rendimiento de su red. No obstante, y pese a esa intervención, los reportes de fallas continúan acumulándose en distintas regiones.

Los datos relevados por Downdetector - web que sigue el estado de servicio de diferentes páginas web gracias a reportes de usuarios - muestran que en Estados Unidos el principal foco de los inconvenientes sigue siendo la conexión con los servidores: el 74% de las notificaciones se explican por ese motivo .

En segundo lugar aparecen los problemas vinculados a DNS, que concentran el 24% de los reportes. Por último, un 2% refiere a errores en el panel de control.

En el plano local, la situación muestra una dinámica distinta. En Argentina, las denuncias por fallas registraron un aumento en las últimas horas, mientras que en otros países de la región - como México, Colombia y Perú - no se detectó un crecimiento significativo de los incidentes reportados.

image El informe de situación de Cloudflare.

Entre los errores más mencionados figura el “error 502”, una falla que se presenta cuando los servidores de Cloudflare, en su rol de intermediarios, reciben respuestas inválidas o incompletas desde los sistemas de destino. El resultado para el usuario final es el clásico mensaje que indica que el sitio no está disponible.

A esto se suman reclamos por dificultades en la resolución de DNS, un problema que impide traducir correctamente un nombre de dominio a su dirección IP. Cuando ese proceso falla, la carga de los sitios se interrumpe o directamente no se concreta.

Las plataformas de monitoreo coinciden en que la mayor parte de los incidentes está asociada a la conectividad con los servidores, aunque también se detectan fallas puntuales en el panel de control y en la entrega de contenido estático.

Caída global de Internet: qué es Cloudflare

Detrás de este tipo de episodios aparece Cloudflare, una compañía estadounidense que opera como una pieza clave —aunque muchas veces invisible— del entramado de internet. Su infraestructura sostiene a millones de sitios web, desde proyectos personales hasta plataformas de grandes empresas tecnológicas.

Una de sus funciones centrales es la de red de distribución de contenido (CDN): replica páginas y archivos en servidores distribuidos globalmente para acortar distancias, reducir la latencia y mejorar los tiempos de carga. Gracias a ese esquema, incluso sitios pequeños pueden ofrecer una experiencia de navegación similar a la de los grandes portales.

En paralelo, la firma cumple un rol decisivo en materia de seguridad. Filtra tráfico malicioso, mitiga ataques de denegación de servicio (DDoS) y bloquea intentos de intrusión. También garantiza estabilidad y disponibilidad, un factor crítico para compañías que dependen de la continuidad operativa.

El conocido aviso de “comprobando que eres un usuario real”, que aparece al ingresar a muchos sitios, suele estar gestionado por Cloudflare. Esa omnipresencia explica por qué cualquier inconveniente en su red tiene un efecto inmediato y masivo: cuando uno de los engranajes centrales de internet falla, el impacto se replica de forma casi instantánea en todo lo que depende de su infraestructura.

El antecedente de Cloudflare

Tan solo un mes atrás, Internet sufrió una masiva caída que afectó hospitales que gestionan turnos, billeteras virtuales, plataformas educativas, comercio electrónico.

Durante la mañana de esemartes, múltiples plataformas y servicios digitales registraron fallas generalizadas, con episodios de funcionamiento intermitente y caídas completas. Entre los servicios afectados se encuentra la red social X, propiedad de Elon Musk, donde numerosos usuarios reportaron dificultades para ingresar, especialmente desde la versión web.

Al intentar acceder a X - y a otros sitios comprometidos - muchos usuarios se encontraron con el mensaje “internal server error”. Las quejas se multiplicaron en redes y foros: interrupciones abruptas, tiempos de carga excesivos y, en algunos casos, la imposibilidad total de entrar a los sitios. En dominios como X.com, directamente no hubo acceso durante varios tramos de la mañana.

El origen del problema no estuvo vinculado a conexiones locales ni a fallas domésticas. El incidente se concentró en la red de la principal CDN a nivel global, cuya infraestructura sostiene a una enorme porción de internet. Cuando ese engranaje se ve afectado, todo lo que opera bajo su esquema de protección queda expuesto a caídas simultáneas.

El episodio evocó lo ocurrido semanas atrás, cuando una interrupción similar provocó efectos en cascada: cada vez que Cloudflare experimenta problemas, las plataformas que dependen de su red global también se ven impactadas, de manera total o parcial.

Según detalla la propia compañía, Cloudflare despliega su red de servicios en más de 330 ciudades distribuidas en más de 120 países y regiones. Ese alcance explica la magnitud del impacto. De acuerdo con una estimación del sitio especializado W3Techs, la empresa “es utilizado por el 81,5% de todos los sitios web de los que conocemos su servicio de proxy inverso”. Traducido a la práctica, al menos el 20,4% —cerca de una quinta parte— de todos los sitios web utiliza, en alguna instancia de sus procesos, servicios provistos por Cloudflare.