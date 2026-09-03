Más de 100 empresas de tecnología, ciberseguridad, finanzas e infraestructura firmaron una carta abierta para advertir sobre el avance de los ataques informáticos potenciados por Inteligencia Artificial . El documento fue impulsado por OpenAI y recibió el respaldo de compañías como Anthropic, Google, Microsoft, Amazon Web Services, IBM, Cloudflare y CrowdStrike.

La preocupación está vinculada con la velocidad con la que los modelos más avanzados pueden identificar vulnerabilidades, analizar sistemas y ejecutar tareas, que antes requerían una intervención humana mucho mayor. Para las empresas firmantes, existe una ventana limitada para fortalecer las defensas antes de que estas capacidades ofensivas se vuelvan más extendidas.

El llamado pone el foco especialmente en la infraestructura crítica . Hospitales, plantas de tratamiento de agua, servicios públicos y sistemas que sostienen Internet aparecen entre los objetivos que podrían sufrir consecuencias más graves ante una intrusión.

El problema no es solamente que la IA pueda usarse para escribir código malicioso . Los modelos actuales pueden asistir en distintas etapas de una operación informática: detectar errores, buscar vulnerabilidades, analizar grandes cantidades de información y automatizar tareas que hasta hace poco necesitaban de especialistas.

La carta señala que muchas organizaciones todavía utilizan software sin actualizar, configuraciones incorrectas, sistemas heredados, permisos excesivos y métodos de autenticación débiles. Esas fallas ya representan riesgos de seguridad , pero pueden estar todavía más expuestas cuando, actualmente, una herramienta automatizada es capaz de analizarlas a velocidades récord.

El escenario también cambia con los llamados agentes de IA, capaces de usar herramientas, acceder a información y ejecutar acciones con menor intervención humana. Esto le abre las puertas a tipos de ataque diferentes: un sistema que tenga permisos dentro de una empresa podría convertirse en un punto vulnerable si sus controles no están correctamente configurados.

Los propios laboratorios de IA ya encontraron situaciones que nos ayudan a dimensionar el problema. Anthropic informó en julio que, durante evaluaciones de seguridad hechas sin sus protecciones habituales, modelos Claude consiguieron acceder sin autorización a sistemas reales de tres organizaciones gracias a una combinación de acceso a internet y una configuración defectuosa del entorno de prueba. OpenAI también informó que, durante evaluaciones internas realizadas en julio, varios de sus modelos lograron atravesar controles que buscaban mantenerlos aislados de internet.

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Por qué las empresas consideran insuficientes las defensas actuales

Uno de los principales argumentos del documento es que las herramientas tradicionales de protección no alcanzan para enfrentar esta tecnología que puede acelerar tanto las operaciones ofensivas como las defensivas. Los atacantes pueden utilizar modelos para automatizar tareas que antes requerían conocimientos técnicos y una cantidad enorme de tiempo. Del otro lado, los equipos de seguridad pueden aprovechar esas mismas capacidades para revisar código, encontrar vulnerabilidades, priorizar riesgos y comprobar si una reparación realmente solucionó el problema.

La diferencia puede estar en quién tiene acceso primero a esas herramientas y con qué recursos cuenta. Una multinacional puede disponer de especialistas y sistemas de monitoreo permanentes, mientras que un hospital chico, una empresa de servicios públicos o una administración local puede tener sistemas viejos y equipos de seguridad mucho más reducidos.

Por eso, el documento plantea que la protección de la infraestructura debería recibir recursos adicionales. La propuesta no se limita a los laboratorios que desarrollan modelos. También involucra a gobiernos, empresas de ciberseguridad y organizaciones que operan servicios esenciales.

La nueva estrategia de ciberseguridad en las empresas requiere visibilidad, gobernanza y monitoreo permanente.

Qué proponen OpenAI, Google, Anthropic y las otras empresas

La carta plantea una respuesta coordinada entre empresas y gobiernos. Una de las primeras medidas propuestas es corregir las vulnerabilidades más peligrosas, reforzar los controles de acceso y actualizar o reemplazar sistemas que ya no ofrecen un nivel suficiente de protección. También reclama que las organizaciones usen Inteligencia Artificial para defenderse. La idea es que las capacidades que pueden favorecer a un atacante también estén disponibles para quienes protegen redes, aplicaciones e infraestructura.

Otro punto importante es compartir información. Las empresas firmantes proponen intercambiar herramientas, conocimientos, soluciones verificadas y evaluaciones de amenazas para evitar que cada organización tenga que enfrentar de manera aislada un problema que ya fue detectado por otra.

A los gobiernos les piden que aporten financiamiento y coordinación, especialmente para los servicios esenciales que tienen menos recursos. También plantean facilitar el acceso anticipado y controlado a modelos avanzados para organizaciones confiables que trabajan en defensa informática.

A los desarrolladores de IA, por su parte, les asignan una responsabilidad: ofrecer acceso responsable a sus modelos, aportar financiamiento y capacitación, mejorar las herramientas de monitoreo y garantizar que los agentes autónomos puedan ser identificados y supervisados.

En conclusión, el mensaje que la carta busca plasmar es que la evolución de la IA no solo puede aumentar la capacidad de quienes atacan sistemas. También puede acelerar la respuesta de quienes los protegen. Para las empresas que firmaron el documento, la diferencia va a estar en qué tan rápido se implementen esas defensas antes de que los ataques automatizados alcancen una escala imposible de manejar.