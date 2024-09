Sony anunció la PlayStation 5 Pro: cuándo sale a la venta y cuánto costará

En cuanto a la GPU de la PS5 Pro, Sony mejoró un 67% más de unidades de cómputo que la consola PS5 actual, y también tiene una memoria un 28% más rápida. Todo eso se suma a una renderización un 45% más rápida de los juegos y la capacidad de mejorar las velocidades de cuadros en los títulos sin tener que perder fidelidad visual. Con esta potencial adicional, también se mejoran los juegos con trazado de rayos, que podrían proyectarse ''al doble, y a veces al triple, de la velocidad de la consola actual''.

Otra nueva característica es la de la función PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), que estará impulsada por IA de Sony. Con ella se mejorará la velocidad de cuadros y la calidad de imagen de los juegos de PlayStation, diseñada para reemplazar la implementación de "anti-aliasing" o "upsampling" temporal existente en un juego.

sony ps5.jpeg La PS5 Pro no contará con lector de discos incorporado. Sony

PS5 Pro: qué juegos se verán beneficiados con la nueva consola

Cerny mostró algunos de los juegos que se podrán ejecutar en la nueva consola de Sony, así como también una opción titulada ''Game Boost'', que se aplicará a más de 8500 juegos de PS4 compatibles con versiones anteriores para PS5 Pro, lo que ''puede estabilizar o mejorar el rendimiento de los juegos de PS4 y PS5'' que puedan utilizarse.

En cuanto a los títulos, Cerny destacó al The Last of Us Part II con más detalles y alcanzar los 60 fotogramas por segundo (fps) en lugar del modo de fidelidad de 30 fps en PS5. Juegos como Spider-Man 2 y Ratchet & Clank: Rift Apart tendrán gráfcos de fidelidad similar a las velocidades de cuadro de alto rendimiento.

La lista completa de los videojuegos es la siguiente hasta el momento: Alan Wake 2 , Assassin's Creed Shadows , Demon's Souls , Dragon's Dogma 2 , Final Fantasy 7 Rebirth , Gran Turismo 7 , Hogwarts Legacy , Horizon Forbidden West , Marvel's Spider-Man 2 , Ratchet & Clank: Rift Apart , The Crew Motorfest , The First Descendant y The Last of Us Part II Remastered.

sony spider man.jpg ''Spider-Man 2'', de Marvel, uno de los platos fuertes para la nueva consola. Marvel/Sony

Los juegos necesitarán parches para aprovechar algunas de las características de la PS5 Pro, y Sony aseguró que los desarrolladores están preparando actualizaciones de software gratuitas para los títulos existentes que se etiquetarán como juegos mejorados de PS5 Pro. La consola además será compatible con conectividad Wi-Fi 7, VRR y resoluciones 8K.