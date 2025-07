Starlink: astrónomos alertan que los satélites de Elon Musk dificultan la investigación espacial

“El estudio detectó algunos satélites emitiendo señales en frecuencias que deberían estar libres para la radioastronomía ”, sostuvo Dylan Grigg , autor principal del trabajo. Las emisiones, provenientes de artefactos electrónicos en los satélites, no forman parte de transmisiones intencionadas, por lo que resultan difíciles de anticipar o filtrar para los astrónomos.

La relación entre Starlink y la comunidad científica

Pese a las dificultades, el informe aclaró que la empresa de Elon Musk no viola ninguna reglamentación. “Starlink no está incumpliendo las normativas vigentes. Las conversaciones con SpaceX fueron constructivas”, aseguró Steven Tingay, profesor de la Universidad de Curtin y director ejecutivo del Instituto Curtin de Radioastronomía.

Tingay remarcó que el objetivo es avanzar en la creación de políticas que contemplen los efectos de estas emisiones no intencionadas.

“Esperamos que este estudio apoye los esfuerzos internacionales para actualizar las políticas que regulan el impacto de esta tecnología en la investigación”, concluyó.

Una regulación que quedó desactualizada

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo encargado de controlar las emisiones de los satélites para evitar que interfieran con las investigaciones espaciales.

No obstante, las normas actuales no contemplan aquellas señales que no son emitidas de forma deliberada, lo que representa un vacío legal para la radioastronomía.

Si bien la problemática se extiende a varias constelaciones satelitales, los científicos apuntaron especialmente a Starlink, que actualmente posee más de 7.000 satélites en órbita, lo que la convierte en la principal fuente de interferencia según los datos recabados.