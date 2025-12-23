Starlink habilitaría conexión directa a celulares en Argentina: requisitos y quiénes podrán usar el servicio + Seguir en









Un nuevo servicio de conectividad que llegará a regiones donde actualmente la llegada es limitada o inexistente

Los celulares podrán conectarse de forma automática, sin necesidad de antenas o aplicaciones adicionales.

Starlink avanza con su iniciativa Direct to Cell (D2C), un desarrollo pensado para resolver los problemas de conectividad móvil en zonas donde no existe cobertura tradicional.

El objetivo del proyecto es permitir que los teléfonos celulares se conecten de forma directa a los satélites de la red, para brindar señal en áreas rurales, regiones montañosas y espacios marítimos donde hoy el servicio resulta precario. La llegada del servicio dependerá de los acuerdos que Starlink logre concretar con las empresas de telefonía móvil que operan en el país, como Claro, Movistar, Personal u otras.

Qué necesitan los usuarios para acceder al servicio de Starlink Para poder utilizar la conectividad satelital directa en el celular, los usuarios deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos básicos:

En primer lugar, el dispositivo debe ser compatible con redes 4G/LTE, que es el estándar de comunicación empleado por los satélites. Además, será necesario contar con el sistema operativo actualizado Android 12 o superior, o iOS 16 en adelante.

Otro punto clave es la posibilidad de tener una vista despejada del cielo, condición indispensable para que el teléfono logre enlazarse con los satélites en zonas donde no existe señal terrestre. No será necesario realizar instalaciones ni configuraciones complejas para iniciar la conexión.

Starlink celulares.jpg X Cuándo llega Starlink para celulares a la Argentina Actualmente, esta tecnología se encuentra en etapa de pruebas en países como Chile y Perú. Si bien todavía no hay una fecha confirmada para su desembarco en Argentina, se esperan novedades antes de que finalice 2025. En la etapa actual de pruebas, el servicio se divide en dos modalidades: Envío de mensajes de baja demanda de datos , como SMS o aplicaciones de mensajería

Acceso a datos de mayor consumo, orientado a un uso más intensivo.

