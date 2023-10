Tiktoker reveló las "cosas" de Argentina que son mejores que en Estados Unidos

Como segundo ítem, el tiktoker estadounidense ubicó al transporte público como "más económico y te conecta a todo el país", a diferencia del de su país, según indicó.

Acto seguido, Morris quedó maravillado con los valores familiares que encontró en Argentina, ya que en Estados Unidos "está primero el trabajo y después la familia".

En cuarto lugar, volvió a posicionar a nuestro país en lo más alto, apuntando a cómo aprovecha el tiempo libre el ciudadano argentino, y la cantidad de feriados que existen.

Por último, Zac Morris celebró y valoró la atención médica argentina, aclarando que logró que lo asistan de forma gratuita, algo que no sucede en su país, dado que si no contás con seguro médico, no te atienden.

Sobre la higiene, el hombre nacido en Estados Unidos habló de bidet, y remarcó la importancia de tenerlo, ya que en Estados Unidos no existe.

Asimismo, comparó la forma de construir las casas en ambos países, y se sorprendió al ver que en Argentina se hacen con materiales, mientras que en Estados Unidos se construyen con madera.

Por si fuera poco, festejó el buen precio y la calidad del vino argentino, como así también no utilizar armas de forma libre.