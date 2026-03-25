Meta fue declarado culpable por exponer a menores a depredadores sexuales y deberá pagar millones de dólares

El juicio fue llevado adelante en Nuevo México. La resolución marca el primer fallo de este tipo contra la compañía.

Meta quedó en el centro de una decisión judicial histórica en Estados Unidos: la empresa fue encontrada culpable de infringir la legislación de protección al consumidor de Nuevo México y deberá pagar u$s375 millones en resarcimiento.

En detalle, la denuncia fue presentada bajo el argumento de que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp que permitió que menores de edad quedaran expuestos a depredadores en sus plataformas .

El juicio se extendió durante seis semanas en Santa Fe y la decisión final marca el primer fallo de este tipo contra la compañía en medio de la creciente ola de demandas que cuestionan el efecto de las redes sociales sobre la salud mental y la seguridad de niños y adolescentes.

La resolución concluyó que la empresa violó la ley de protección al consumidor del estado y ordenó el pago de u$s375 millones en sanciones civiles. Aunque la cifra quedó muy por debajo de los más de u$s2.000 millones que reclamaban las autoridades locales, el resultado fue celebrado como un precedente de peso en la ofensiva judicial contra las grandes tecnológicas .

El efecto de las redes sociales sobre la salud mental y la seguridad de niños y adolescentes empieza a ser discutido.

Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, definió el fallo como “una victoria histórica para todos los niños y familias que han pagado el precio de la decisión de Meta de anteponer los beneficios a la seguridad de los niños”.

Según planteó la fiscalía, la compañía sabía desde hacía años que algunos de sus productos podían perjudicar a usuarios jóvenes, pero aun así ignoró advertencias internas y minimizó públicamente el alcance de esos riesgos. El caso se apoyó en una causa de gran volumen probatorio: incluyó 40 testigos, además de cientos de documentos, informes internos y correos electrónicos.

La discusión central giró en torno a si Meta permitió durante años que adultos con fines delictivos accedieran con demasiada facilidad a usuarios menores de edad, en una dinámica que, según la acusación, derivó en situaciones de abuso en el mundo real e incluso en episodios vinculados a trata de personas.

Durante los alegatos finales, la abogada del estado, Linda Singer, sostuvo que los algoritmos de la empresa amplificaban la exposición de adolescentes a desconocidos potencialmente peligrosos y que la compañía habría optado por no transparentar hallazgos internos que alertaban sobre ese fenómeno.

El veredicto llega en un momento especialmente sensible para Meta, que enfrenta un nivel de escrutinio cada vez mayor sobre cómo administra la seguridad de menores en sus plataformas.

Tras conocerse la sentencia, Meta ratificó que apelará la decisión. Un vocero de la empresa sostuvo: “Con el debido respeto, no estamos de acuerdo con el veredicto y lo apelaremos”.

En esta línea, la compañía defendió que mantiene amplias herramientas de seguridad para proteger a los usuarios más jóvenes y aseguró que trabaja de forma constante para detectar y eliminar tanto contenido dañino como actores malintencionados.

En esa línea, también insistió en que las pruebas exhibidas durante el juicio demostraban que Meta “no mintió al público a sabiendas e intencionadamente”, y remarcó lo que describió como un esquema sólido de divulgación y mejora continua en seguridad.

Caso Meta: los usuarios apuntan contra las redes sociales

En paralelo, en California otro jurado delibera actualmente en una causa que podría transformarse en referencia para miles de litigios similares a nivel nacional. Allí se analiza si Meta y YouTube deben ser consideradas responsables por daños asociados a contenidos adictivos orientados a menores.

Para especialistas del ámbito legal, la decisión del jurado puede funcionar como un catalizador para nuevas demandas y aumentar la presión sobre las grandes tecnológicas para revisar con mayor profundidad sus sistemas de moderación, algoritmos de recomendación y mecanismos de protección de usuarios vulnerables.

Mientras tanto, Meta ya se prepara para una apelación que promete extender la disputa judicial durante meses —o incluso años— bajo la mirada atenta de reguladores, legisladores, familias y organizaciones que exigen mayores garantías de seguridad en el ecosistema digital.