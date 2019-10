Thelma Fardín habló tras el pedido de captura a Juan Darthés

thelma 2.jpg Thelma Fardín al llegar a la conferencia Ámbito

Al respecto, añadió que “no hay que impedir que esos niñes cumplan con sus sueños, pero tiene que ser en un ámbito mucho más saludable”. En esa línea comparó la actualidad con diez años atrás, momento en que se dio el hecho que ella denuncia: “Avanzamos muchísimo, como sociedad estamos más atentes pero hay muchísimo que hacer, tenemos una deuda enorme con la niñez”.

Por otra parte, Fardín se refirió a la inmensa cantidad de pericias a la que fue sometida, muchas de ellas en un mismo día, donde debió declarar lo mismo una y otra vez. En ese sentido, afirmó que "necesitamos seguir construyendo una justicia feminista y que los funcionarios y funcionarias se especialicen en su trabajo con perspectiva de género para que quienes hayan pasado por estos casos puedan sentirse acompañadas".

thelma 9.jpg "Necesitamos seguir construyendo una justicia feminista", dijo Fardín Agencia Noticias Argentinas

La conferencia se llevó a cabo en el teatro "El Picadero", donde Fardín se mostró acompañada por el colectivo Actrices Argentinas. "Mi denuncia se transformó en un reclamo colectivo y fue oída porque un amplio colectivo de mujeres me apoyó y puso su cuerpo", dijo Fardín.

La actriz aprovechó para recordar los casos de sus colegas Calu Rivero y Anita Co, quienes también habían denunciado previamente a Darthés, y a quienes el actor inició causas en su contra por "daños y perjuicios".

Actrices Argentinas Thelma Fardín

Por su parte, Cartabia aclaró los pasos a seguir en la causa, tras el fallo de la Justicia nicaragüense: “Tenemos una acusación desde Nicaragua. Solicitaron un pedido de captura y alerta roja. El juez debe decidir inmediatamente, entre 24 y 48 horas”.

"Me siento afortunada. Es importante para la lucha de las mujeres, pero no pasa en la mayoría de los casos. Más allá de lo personal, me gustaría que esto sea un hecho político", expresó Fardín.

Y agregó: "Hoy estamos más cerca de la justicia". Fardín reconoció que el suyo es un "caso excepcional" y que en estas situaciones "por lo general impera la impunidad".

El 11 de diciembre último, en una conferencia de prensa en la que también fue acompañada por el colectivo de actrices, Fardin denunció que Darthés la violó en Managua cuando él tenía 45 años y ella, 16, mientras se encontraban de gira con el elenco de la tira televisiva "Patito feo". Actualmente el acusado reside en Brasil, su país de origen.