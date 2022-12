Todas las fichas están puestas en el clima

…que, mientras CRA comenzó a alertar sobre la carne, “en un contexto económico complejo, el precio de la carne no aumentó respecto a la inflación. A su vez, la hacienda en pie retrotrajo sus precios nominales que descendieron con respecto a la inflación. La actividad también se vio afectada por un enfriamiento de la economía de los países compradores, por el deterioro de las condiciones internas (inflación, tipo de cambio y tasa de interés) e intervenciones que distorsionaron el mercado. El precio de la carne quedó por debajo de la inflación anual y el precio que recibe el productor está visiblemente atrasado”, señaló CRA. Al mismo tiempo destaca que “en 2023 podría haber escasez de oferta”. AcSoja, por su parte, señala que “el actual contexto sumerge al productor en una profunda crisis, que sumado a los problemas que viene afrontando por diversas medidas contraproducentes, afectan la producción y su bolsillo acrecentando cada vez más sus necesidades. Esto, sin duda, también se traducirá en mayor capacidad ociosa de la industria y en menor generación e ingreso de dólares, configurando un drama para nuestra economía nacional con repercusiones en cada eslabón de la cadena”. “Es imperativo avanzar con claros paliativos para el sector en el corto plazo, para evitar que esta situación genere daños irreparables, y trabajar en una estrategia para arribar a soluciones que, en un futuro generen incentivos para más producción”, agrega la entidad que nuclea a los sojeros, cultivo que constituyó el gran salvavidas para el Gobierno durante este año. Ante ese escenario, el inicio de los pagos a los pymes de maíz y soja, que no entraron al Soja I, tuvo sabor a “poco”. El programa dispuso un aporte total de $1.730 millones en beneficio de 1.754 productores que no ingresaron al Programa de Incremento Exportador durante septiembre”, “brinda un aporte de $6.500 por hectárea de soja declarada y de $20.000 por hectárea de maíz declarada”, señaló la cartera de Agricultura, aunque no todos las pueden cobrar.