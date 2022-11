Un policial noir a la criolla con una sólida actriz, Sofía Gala

“Natalia Natalia” no es ningún personaje de este policial escrito y dirigido por Juan Bautista Stagnaro, sino la clave en los mensajes de la policía para referirse a un cadáver NN. Pero la protagonista de esta historia sí es una mujer, la exesposa de un oficial muerto en servicio mientras era investigado por Asuntos Internos. Sofía Gala Castiglione encarna con solidez a esta viuda e hija de un comisario también muerto en su momento, por lo que se muestra avispada en cuestiones turbias de la fuerza. Así, pronto advierte que algo no quedó resuelto luego de la muerte de su ex; hay hechos sospechosos que significan que alguien quiere algo de ella.