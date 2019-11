Vergonzoso: Balotelli sufrió cánticos racistas en Verona

Furioso, se llevó un dedo a las orejas, indicando que había escuchado algo, y a continuación se dirigió a los límites del terreno de juego y comenzó a caminar detrás de la portería veronesa, como si quisiera abandonar el partido.

El jugador fue rodeado por sus compañeros y también por muchos de los jugadores de Hellas Verona, que intentaron calmarle y le abrazaron.

"Honestamente estaba lejos, desde mi posición no escuché nada en particular", completó Corini. Tampoco escuchó nada su colega de Hellas Verona, el croata Ivan Juric, quien incluso instó a consultar a Balotelli, autor del descuento del Brescia, qué escuchó para reaccionar así.

"Hoy no hubo gritos racistas, muchos silbidos, burlas, contra un gran jugador y nada más. A veces me dijeron 'Gitano de mierda', pero hoy nada", expresó Juric.

Por otra parte, el DT croata aseguró que denunciaría coros racistas en caso de escucharlos, "incluso si fueran emitidos por nuestra afición".

"Son cosas que no se pueden aceptar en 2019. Pero hoy no pasó nada. No creemos un caso donde no lo hubo", insistió Juric tras el triunfo del Verona, que suma 15 puntos, siete más que

Brescia, en zona de descenso con Spal (también con 7 unidades) y Sampdoria (5), ambos con un duelo menos.

En igual sentido que Juric se expresó el presidente del Verona, Maurizio Setti, quien negó haber escuchado coros racistas contra Balotelli.

"Llegué a Verona hace ocho años y pronto pude ver cómo los 'tifosi' locales son irónicos pero absolutamente no racistas. Cuando hay episodios de racismo somos los primeros en condenarlos, pero es un error generalizar", advirtió Setti.

"Hablando de coros y aficiones racistas, si sobre 20.000 personas entre el público un par, tal vez, pueden haber dicho algo. En caso de que haya sido así, estamos listos para encontrarlos y sancionarlos", aseguró el presidente del Verona.

Setti subrayó que el club condena "fuertemente cualquier episodio de este tipo" y consideró que "hablar de Verona como si estuviésemos detenidos treinta años atrás es un error".

"Me reuní con Balotelli y me disculpé ante la eventualidad de que alguno haya dicho algo. Somos un club y una afición que sólo tiene deporte en su ADN", resaltó Setti.

"Son muchos los jóvenes de color que lucen los colores del club, desde la categoría más baja al equipo profesional. El racismo es un tema que no existe para nosotros y Verona no es el lugar apropiado para estas generalizaciones", reiteró.

Por último, Setti remarcó que "en los ocho años de mi presidencia el comportamiento de nuestros fanáticos es absolutamente correcto".

La respuesta de Balottelli

Mario Balotelli agradeció la solidaridad que recibió tras el ataque racista que sufrió en la caída por 2-1 en campo del Hellas Verona por la undécima fecha de la Serie A.

"Gracias a todos los colegas dentro y fuera del campo, por la solidaridad que me expresaron y a todos los mensajes que recibí de ustedes 'tifosi'. Gracias de corazón, demostraron ser hombres de verdad, no como quien niega la evidencia", expresó el delantero de Brescia.

Balotelli eligió Instagram para criticar un video de la misma red social de la afición del Hellas Verona: "Que quien hizo sonidos de simio se avergüence", completó.

Apenas terminado el partido, Balotelli publicó un video contra el racismo tras amenazar con dejar el campo de juego al escuchar coros de parte de la afición de Hellas Verona.

"El racismo es sólo ignorancia, lamentablemente hay mucho ignorantes, pero estamos aquí para decirte que estamos contigo, que eres un campeón y te queremos", expresan niños africanos en el video publicado por Balotelli en Instagram.

Los pequeños aparecen en el video con Adriano Nuzzo, fundador de "We Africa to Red Earth" y quien impulsó el mensaje de apoyo para "SuperMario" tras el episodio registrado en el estadio de Hellas Verona por la undécima fecha de la Serie A.

"Balotelli uno de nosotros", dice uno de los niños que aparecen en el video publicado por el delantero, quien lanzó el balón a una de las gradas a los 55 minutos, cuando amenazó con abandonar el campo de juego al escuchar coros racistas.

A su vez, Brescia difundió un comunicado en el que estigmatiza "el comportamiento de algunos simpatizantes del equipo de casa que protagonizaron un comportamiento indigno y incivil contra Mario Balotelli".

"No menos graves parecieron las declaraciones de altos representantes de la directiva del club Hellas Verona, en TV y medios de prensa, para intentar negar o minimizar la gravedad del hecho", agregó la nota de Brescia.

"Lo ocurrido en la zona interesada del campo de juego no fue escuchado sólo por los jugadores del Brescia, sino además por los rivales y presumiblemente también por el árbitro, teniendo en cuenta las imágenes de TV que evidencian cómo compañeros, rivales y la terna arbitral intentaron reiteradamente convencer a Balotelli a seguir en el campo de juego", insiste el texto.

"Para confirmar esto llegó en estos minutos la noticia de que también los inspectores de la federación presentes en el Bentegodi escucharon los coros racistas contra nuestro jugador y

planean pedir más datos a la fiscalía luego que el tribunal de disciplina se expida sobre el caso".

"Brescia, sigue la nota, expresa toda la indignación por el hecho de que, aún hoy, puedan ocurrir episodios de este tipo y de tal gravedad como el que esta tarde le ocurrió a nuestro jugador, pero podría pasarle a cualquier otro, de cualquier equipo y la condena había sido igual de firme y decidida".

"El fútbol es de todos y todos merecen el mismo respeto", concluyó el texto del Brescia, cuyo DT, Eugenio Corini, indicó que si el árbitro decidió suspender el juego y ordenó a la voz del estadio que haga el anuncio "quiere decir que algo pasó".

"Pero luego todo volvió a la normalidad y el partido finalizó sin otra situación particular", completó el DT luego que el árbitro Maurizio Mariani interrumpió el partido a los 54.