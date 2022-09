Wall Street no resiste la embestida de la Fed

Hay un antes y un después de Jackson Hole. Antes, el Nasdaq amagó con un nuevo mercado bull. Después, todo rally bursátil probó ser una trampa (la cuarta de 2022). En Wyoming, Jerome Powell prometió tasas, sudor y lágrimas. Pero los precios minoristas de agosto exigen endurecerse aún más. Y proceder rápido. La inflación subyacente cría raíces -a pesar de las sucesivas subas de tasas que arrancaron de cero en marzo- y se expande sin pruritos a lo ancho de la canasta de consumo. Y ya no depende solo de los precios de la energía. Ellos bajan desde junio, e igual se retoba. El banco central no se hizo rogar. Sus planes flamantes elevan la mediana esperada de las tasas cortas en 100 puntos base (pbs) este año y 80 en 2023 (con respecto a las proyecciones de junio). La nueva tasa terminal se ubicaría en 4,60%, pero los futuros en Chicago no descartan un final de año en 4,50% y la posibilidad de alcanzar 5% en marzo. Antes de Jackson Hole, un halcón como ningún otro, James Bullard, se daba por satisfecho en el umbral de 3,50%. La guerra contra la inflación continúa, pues, con saña mayor.