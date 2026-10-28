Zona fría: rigen los nuevos cuadros tarifarios de gas con los descuentos y beneficios

El ENREGE aprobó las tarifas que incorporan las bonificaciones del nuevo régimen. En la provincia de Buenos Aires, solo Patagones conserva el descuento automático del 50%; el resto de los hogares deberá cumplir requisitos para acceder a un 20% adicional.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios de gas que incorporan los descuentos del Régimen de zona fría y del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , a través de una serie de resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial . Los nuevos valores rigen desde hoy.

Las normas disponen que las facturas reflejen el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas, expresado según cada subzona tarifaria, y que se apliquen los descuentos que correspondan a la situación de cada usuario. De este modo, se adecuaron las tarifas de todas las distribuidoras de gas natural por redes de las provincias alcanzadas, que deberán trasladar a las facturas las bonificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía junto con los subsidios focalizados vigentes.

En caso de que las resoluciones entren en vigor durante un período de facturación ya iniciado, las empresas deberán aplicar el mecanismo previsto en el reglamento del servicio de distribución. Además, tendrán que comunicar la medida a los subdistribuidores que operen en su área de licencia.

En el caso de Naturgy BAN , el cuadro fija un PAU de $211,17 por metro cúbico en la subzona Buenos Aires Norte , valor que se toma como referencia para calcular el descuento del 20% de los beneficiarios del SEF. Para las entidades alcanzadas por la Ley 27.828 , que incorpora los beneficios de Zona Fría, esos importes bajan a entre $105,52 y $201,56 por metro cúbico según la categoría, aunque el cargo fijo mensual no cambia y va de $3.716,73 para EBP1 a $39.799,97 para EBP4.

Para los usuarios residenciales sin subsidio focalizado, los cargos fijos mensuales van de $3.716,73 en la categoría R1 a $39.799,97 en la R4. El cargo variable es de $313,05 por metro cúbico para las categorías R1 a R3-4° y de $409,09 para la R4. Todos los valores se expresan sin impuestos.

En el servicio general P, que incluye entre otros a los comercios, el cargo fijo mensual será de $20.930,92 para P1 y P2, y de $79.469,51 para P3. El precio por metro cúbico varía según el consumo: entre $332,31 y $313,85 para P1 y P2, y entre $334,63 y $317,43 para P3.

Los clubes de barrio, las entidades de bien público y las organizaciones sin fines de lucro comprendidas en las leyes 27.098 y 27.218 tendrán tarifas diferenciadas. En Buenos Aires Norte, el cargo por metro cúbico para las categorías EBP1 y EBP2 se ubicará entre $150,36 y $68,82, según el nivel de consumo.

El anexo también incluye a las localidades bonaerenses de Tres Sargentos y Cucullú, abastecidas con gas propano o butano indiluido por redes. Para los usuarios sin subsidio focalizado, el cargo variable será de $428,47 por metro cúbico en Tres Sargentos y de $441,64 en Cucullú, mientras que para las entidades de bien público alcanzadas por Zona Fría bajará a $140,46 y $153,63, respectivamente.

Los nuevos cuadros llegan después de que la Secretaría de Energía reglamentara esta semana el nuevo esquema mediante la Resolución 299/2026, que establece dos bonificaciones sobre el componente del precio del gas: una del 50% y otra del 20%.

La bonificación territorial del 50% quedó reservada para los usuarios residenciales de gas natural y propano por redes de la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna, y para los usuarios del Servicio General P de esas zonas abastecidos con propano por redes. En la provincia de Buenos Aires, Patagones es el único distrito que mantiene el descuento automático, por su condición de territorio patagónico. La rebaja se aplica sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que también incluye transporte, distribución, impuestos y tasas.

Así, los municipios bonaerenses que se habían incorporado al régimen con la ampliación de 2021 dejan de recibir la bonificación automática por su ubicación geográfica. Algunos hogares, sin embargo, podrán acceder a una Bonificación Adicional por Zona Fría del 20%.

Ese beneficio está destinado a usuarios residenciales inscriptos en el SEF, con suministro en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V o VI y que no perciban el descuento del 50%. Además, deberán cumplir al menos uno de los criterios socioeconómicos que fija la ley: ingresos netos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, contar con el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, percibir la pensión vitalicia para veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, o la evaluación que corresponda en hogares donde un integrante tenga Certificado Único de Discapacidad.

La bonificación adicional equivaldrá al 20% del PAU en el caso del gas natural, o del valor del propano por redes, y se aplicará sobre los consumos base establecidos por el SEF, por lo que no necesariamente alcanzará a todo el gas consumido en el período facturado.