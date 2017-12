En duro dictamen, fiscal Moldes pidió no excarcelar a quienes realicen disturbios en marchas

El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes consideró que aquellos personas que son detenidas en medio de manifestaciones o bien protagonizaron incidentes, falseen su identidad o generen daños a bienes públicos o privados no deben ser liberados, tal cual ocurrió durante distintos episodios en las últimas semanas.



"La única forma de evitar que esto suceda es diseñando nuevas leyes. En ellas deberán preverse como causales de impedimento de la excarcelación o la soltura anticipada el participar de estos actos disimulando la identidad -mintiendo sobre ella, encubriéndola o usando algún artilugio de similar consecuencia-; concurrir munidos de palos, armas caseras, ´armas tumberas´ u otros objetos similares; participar en una agresión orquestada y premeditada generando daños a las personas y a los bienes públicos o privados", indicó el fiscal.



Moldes se pronunció de esta forma al apelar la desvinculación sobre algunas personas detenidas y luego liberadas por los incidentes que se produjeron el 1 de septiembre pasado en inmediaciones de la Plaza de Mayo, en el marco de una marcha ante la desaparición del joven Santiago Maldonado.



La mayoría de los manifestantes detenidos en aquella jornada fueron primero procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pero luego la Sala II de la Cámara Federal los revocó, por considerar que no estuvieron fundamentadas las detenciones y por desprolijidades en los sumarios policiales.



"Se advierte de los descargos de los imputados que ninguno fue detenido por encontrarse desempeñando tareas como miembro de prensa, actividad o profesión que tampoco pudieron acreditar -más allá que se hayan secuestrado dos cámaras de fotos y un chaleco-, sino que sus descargos sólo muestran sus intenciones de mejorar sus respectivas situaciones procesales y que sus detenciones obedecen a su acreditada participación activa en el coordinado ataque y enfrentamiento a las fuerzas del orden", sostuvo Moldes.



Germán Moldes.



Al apelar la decisión del Tribunal para que sea la Cámara Federal de Casación Penal la que analice el fallo, el fiscal también extendió su diagnóstico a los violentos incidentes frente al Congreso de la Nación del 14 y 18 pasado, en el marco del tratamiento de la reforma previsional.



"No encuentro grandes diferencias entre esas horas infaustas de esta última semana y los hechos del 1 de septiembre que aquí analizamos salvo, quizás, que los delincuentes han progresado en organización, táctica y armamento", apuntó al respecto.



Y agregó que "ya no vale tildarlos de ´revoltosos´ o ´agitadores´ cuando las imágenes de la televisión y la crónica de los periódicos nos muestran el disciplinado accionar de una milicia sincronizada con jefaturas, logística y previsión de pertrechos ofensivos y defensivos suficientes para llevar a cabo sus designios de inhabilitar a través de la violencia y la acción directa, la convivencia democrática".



"Tanta liviandad para calificar a esos criminales en la categoría casi como ´jóvenes idealistas´ nos conduce por un camino que ya costó demasiada sangre y demasiadas vidas en el pasado como para que recaigamos en esa ingenuidad letal", sostuvo.