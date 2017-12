Caso Maldonado: el juez Lleral rechazó el cambio de carátula que se mantiene como "desaparición forzada"

El juez Gustavo Lleral rechazó este viernes el cambio de carátula en la causa de la muerte de Santiago Maldonado que había pedido la fiscal Silvina Ávila, que se mantiene como "desaparición forzada" del joven que permaneció desaparecido 78 días y fue encontrado ahogado en el río Chubut, frente a la comunidad mapuche Resistencia Cushamen, el 17 de octubre, como confirmaron fuentes del caso.



Sergio Maldonado, hermano de la víctima, confirmó a Télam la nueva medida de Lleral y expresó su satisfacción por la decisión del magistrado, quien al rechazar el pedido de Ávila de caraturarla como "muerte dudosa" sostuvo que "dicha circunstancia no es relevante para el trámite de la investigación".



"Lo esencial son las medidas que se materializan con la finalidad de dilucidar los hechos", afirmó el juez, que en estos días deberá decidir también si acepta la nulidad del testimonio de Lucas Pilquimán -conocido como el testigo E-, pedida tanto por la familia como por la defensa del gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en la causa, porque no estuvieron presentes en la declaración.



Ávila había solicitado el cambio de carátula al considerar que "no hay pruebas suficientes para sostener la figura penal de la desaparición forzada", que son la presencia de privación de la libertad, participación del Estado y ocultamiento de la víctima o la negativa a dar información sobre la suerte de la persona.



A su vez la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, dijo a Télam que la querella no acepta el cambio de carátula porque piden que "se inicie una investigación efectiva, exhaustiva, imparcial e independiente".



"Es la única forma de conocer qué pasó con Santiago el último día que se lo vio con vida", sostuvo la abogada, recordando que el mismo día que desapareció Maldonado, el primero de agosto pasado, luego de un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche, había denunciado desaparición forzada.