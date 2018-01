La cruda confesión de Abidal que deja muy mal parado a Messi

La historia de Eric Abidal es conocida por todos. El exfutbolista francés sufrió un 2011 un cáncer de hígado que tuvo en vilo al mundo del fútbol y que, afortunadamente, pudo superar tras una larga lucha.



Lo cierto es que hoy, a sus 38 años y ya alejado de la actividad profesional, el ex defensor brindó detalles de cómo atravesó aquella etapa en la que formaba parte del plantel del Barcelona y realizó una terrible infidencia sobre Lionel Messi y aquel plantel.



"Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño", reveló Abidal en una entrevista a Canal+ de Francia.



"Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía 'chicos, ánimos' pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos", agregó el también exjugador del Mónaco.



Además, Abidal detalló con crudeza algunos pormenores de la enfermedad. "El dolor era insoportable, como un cuchillo abierto. Cuando el doctor me dijo que debía operarme de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no lo deseo a nadie", contó.