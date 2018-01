Empresarios de Comercio pagan 6% de cláusula gatillo y ofrecen 15% de aumento hasta marzo de 2019

Los empresarios del comercio aceptaron la "cláusula gatillo" y acordaron con el sindicato de mercantiles que lidera Armando Cavalieri el pago de un adicional de 6% para compensar el incremento no esperado de la inflación anual.



Al mismo tiempo, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que preside Jorge Di Fiori y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) de Fabián Tarrío ofrecieron un aumento salarial para 2018 de 15%, en línea con el techo paritario que el Gobierno nacional pretende para todas las negociaciones salariales que se vienen. "El sindicato tomó nota de los solicitado", pero no respondió, revelaron desde CAME.



La primera meta inflacionaria oficial del año pasado no superaba 18%. Por ese motivo y ante la confianza del "Gitano" en los números de la Casa Rosada, se salló un acuerdo inicial por 20%, en dos cuotas de 10% a pagar en abril y junio. Sin embargo, Cavalieri incorporó al acta un artículo que exhortaba a los empresarios y sindicalistas a reabrir la discusión entre octubre y enero si la inflación se disparaba.



Con el correr de los meses la meta inflacionaria oficial subió a 20% y el costo de vida anual finalizó por encima del 24%. En este marco, el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras se volvieron a reunir para activar la "cláusula gatillo".



Según informó la CAC, la activación del plus se firmó "en conformidad al artículo 3º del acuerdo sellado el 22 de marzo de 2017, un incremento del 6% sobre las escalas vigentes de las remuneraciones básicas del CCT Nº 130/75, tomando como base de cálculo del referido incremento los valores expresados para abril de 2017".



Los empresarios aclararon que el extra por inflación se abonará en forma remunerativa y no acumulativamente: 2% este mes; 2% en febrero y en marzo. "El mencionado aumento será de aplicación a todas las empresas y/o establecimientos y para todos los trabajadores comprendidos en las mismas y bajo el régimen de jornada completa", agregó la Cámara en un comunicado de prensa.



En la CAME, Armando Cavalieri firmó el acuerdo con Fabián Tarrío, presidente de la entidad, y con José Bereciartúa, secretario general de la cámara.



Además, desde la CAC informaron que en el mismo acto de la firma del convenio, se acordó con el cacique sindical la apertura de la paritaria salarial para 2018 a partir de abril, en sintonía con lo reclamado desde el Poder Ejecutivo. Ámbito Financiero había adelantado la intención de a Casa Rosada de "adelantar" la negociación salarial con Comercio para adoctrinar al resto de los sector gremiales, y para enfriar el escándalo que sacudió al ministro de Trabajo, Jorge Triaca por el caso Sandra.



En ese marco, trascendió que los empresarios ofrecieron hasta 15% de incremento salarial para nuevo acuerdo, vigente hasta marzo de 2019 y sin cláusula gatillo.