EEUU volvió a negarle la visa a Maradona por ponerle un curioso apodo a Trump

La relación entre Diego Maradona y EEUU es más bien mala. O nula. Además de las diferencias ideológicas, desde que salió del Mundial 1994 por doping, nunca más le entregaron la visa para poder entrar al país. Ahora que había una cercanía, el exfutbolista habló de más y otra vez no podrá cruzarla frontera.



Matías Morla, su abogado, declaró al canal América que había una posibilidad concreta de retornar al gigante norteamericano, pero una entrevista televisiva le costó los planes.



"Cuando estábamos por conseguir la visa, Diego dijo que Donald Trump es un chirolita. Así que imagínense que mi pedido quedó en el segundo subsuelo de la Embajada", reveló el letrado.



Y amplió: "Le dije: 'Diego, por favor no hables de EEUU' porque, cómo la entrevista era para TeleSur, sabía que la cosa vendría por ahí. Y la segunda pregunta fue: ¿Qué opinas de Donald Trump? 'Es un chirolita'. Después de ahí me parece que yo voy a tener que representarlo como apoderado en el juicio contra (Claudia) Villafañe en Miami".