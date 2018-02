Ecuador puso fin a la era Correa: plebiscito le dijo no a la reelección indefinida

Los ecuatorianos votaron el domingo de forma abrumadora para limitar los mandatos presidenciales a dos como máximo, en un referendo nacional que asestó un golpe a las esperanzas del expresidente Rafael Correa de regresar al poder.



Los resultados en la votación mostraban que los votantes habían aprobado, por una proporción casi de dos a uno, una medida para reinstaurar el límite de mandatos que Correa eliminó de la constitución en 2015.



El presidente, Lenín Moreno, que fue un protegido de Correa hasta que asumió el cargo el año pasado, celebró los resultados como un triunfo de la democracia ecuatoriana. Correa advirtió que daría paso a un nuevo periodo de inestabilidad política.



Los dos hombres han chocado con acritud casi desde que Moreno llegó al poder el año pasado y tendió una rama de olivo a líderes empresariales y grupos indígenas que se vieron perseguidos por Correa, un combativo líder izquierdista.



El recuento oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador da la victoria al "sí" en las siete preguntas planteadas, en consulta popular y referendo, con alrededor de un 98,4% de los votos escrutados.



Estos son los resultados oficiales parciales según la más reciente actualización:



- Pregunta 1 - Inhabilitación por corrupción: Sí 73,91% / No 26,09%



- Pregunta 2 - Derogación reelección indefinida: Sí 64,32% / No 35,68%



- Pregunta 3 - Consejo Participación Ciudadana: Sí 63,15% / No 36,85%



- Pregunta 4 - Lucha contra la pederastia: Sí 73,72% / No 26,28%



- Pregunta 5 - Explotación minera: Sí 68,79% / No 31,21%



- Pregunta 6 - Ley de plusvalía: Sí 63,2% / No 36,8%



- Pregunta 7 - Reserva del Yasuní: Sí 67,44% / No 32,56%



Las cinco primeras preguntas forman parte del referendo y, en caso de ser aprobadas, implicarían enmendar la Constitución vigente, mientras que las dos últimas integran la consulta y suponen modificar la legislación vigente o introducir nuevos supuestos.