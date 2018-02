Tras los insultos de los hinchas de San Lorenzo, Buffarini confesó que teme salir a la calle

El actual jugador de Boca, Julio Buffarini, fue insultado por los hinchas de San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro durante el duelo del último domingo e hizo una sincera declaración de cómo vive estos días ante ese maltrato.



"A veces me da miedo salir a la calle por si pasa algo. Evidentemente hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice", reveló el exjugador del San Pablo de Brasil en diálogo con AM 990.



Buffarini era muy querido por la parcialidad azulgrana, club con el que ganó la Copa Libertadores en 2014. Sin embargo, su llegada a Boca hizo que los hinchas lo acusaran de traidor, algo que quedó demostrado con los insultos que recibió en el Bajo Flores el último fin de semana.



"Me dolió lo que hizo la gente de San Lorenzo. Creo que el enojo parte de una declaración mía, pero el fútbol es así", aseguró el jugador de 29 años, quien en su momento había dicho que, de volver al país, la prioridad la iba a tener el Ciclón.



"Boca es Boca, más allá de que San Lorenzo manifestó que no estaba interesado en mí. Ahora tengo que pensar en Boca como en su momento dejé la vida por San Lorenzo", concluyó el cordobés.