Concluyó sin acuerdo la reunión entre ATE y funcionarios por conflicto del INTI

Funcionarios del Ministerio de Modernización y dirigentes nacionales y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunieron para destrabar el conflicto originado por el despido de 258 empleados del organismo, aunque el encuentro terminó sin acuerdo.



"No hubo acuerdo porque el Gobierno planteó la necesidad de que se levante el paro y el acampe" que realizan los trabajadores en reclamo de una solución al conflicto, informó el secretario general de ATE Nacional, Hugo Godoy.



El titular del sindicato señaló que "los funcionarios solo plantearon el levantamiento del paro y del acampe, por lo que el gremio decidió redoblar la lucha por la reincorporación de los 258 despedidos".



"Las autoridades del INTI habían anunciado la intención de alcanzar un acuerdo conciliatorio y de abrir una mesa de diálogo con los cesanteados dentro de las instalaciones. Pero solo plantearon la necesidad de que concluya la huelga", puntualizó Godoy.



En un comunicado, desde el INTI cuestionaron la postura de los dirigentes de ATE por proponer "como única condición para continuar con el diálogo, la inmediata reincorporación de los despedidos".



Los directivos del Instituto señalaron que mantienen "el compromiso constante del diálogo pero sin ningún tipo de condicionamientos" y agregaron que si bien en febrero firmaron un acta para permitir ingresar al establecimiento de la Provincia de Buenos Aires a las personas desvinculadas durante el tiempo que insuma el proceso de revisión de los casos "dicha revisión no implica la reincorporación de todos los despedidos".



El delegado general de la Junta Interna de la ATE-INTI, Francisco Dolmann, aseguró que la reunión de esta tarde en la cartera de Modernización fue "un fracaso" y que "no pudo firmarse el acta de conciliación, que retrotraería la situación al momento inicial".



Los trabajadores deliberarán otra vez en asamblea mañana desde las 9 y votarán la continuidad del paro y otras medidas pertinentes para "ganar el conflicto", afirmó.



"En el INTI no sobra nadie y cumple funciones importantes para la sociedad y la industria. Pero el gobierno continúa haciendo oídos sordos a lo dicho por legisladores, universidades, cámaras, científicos y técnicos", concluyó Dolmann.