Para la fundación del PRO, el modelo de Javier Milei no contempla una "mejora para la clase media"

Pensar, el think tank del partido amarillo, presentó su informe mensual con datos del junio. Destacó que la economía "genera dólares e inversión" pero advirtió que no derrama.

La Fundación Pensar , perteneciente al PRO, presentó esta semana su informe mensual , en el que analiza los ganadores y perdedores del modelo de Javier Milei durante junio, y advirtió que no se reporta una "mejora extendida para la clase media".

El nuevo documento del partido amarillo se da en consonancia con un alejamiento cada vez más marcado de Mauricio Macri de la administración libertaria. De hecho, Macri busca revitalizar su escudería y se muestra activo, con visitas a provincias y reuniones con gobernadores.

Sus partidarios, incluso, salieron despegarse de Milei por el caso Adorni y anticiparon que acompañarán el pedido de destitución en el Senado, a la espera de que la Casa Rosada lo eche por motu proprio.

En ese marco, Pensar remarcó que el modelo libertario "genera dólares e inversión, pero todavía no logra transformar esa recuperación en empleo masivo, salarios altos y mejora extendida para la clase media".

"El modelo Milei no produjo una economía homogéneamente ganadora o perdedora. Produjo una economía partida . Crecen más los sectores intensivos en capital, recursos naturales, dólares, finanzas, grandes inversiones y exportaciones: energía, minería, agro, bancos, servicios profesionales y real estate", señalan.

Al respecto, manifiesta que "sufren más los sectores intensivos en empleo, pymes, mercado interno, obra pública, consumo popular y salarios: construcción, industria pyme, comercio tradicional, gastronomía masiva, empleo público, servicios personales, educación, salud y cultura".

Fundación pensar

Ganadores y perdedores del modelo de Javier Milei

El documento diferencia entre los sectores perdedores y los ganadores de la era libertaria. Entre los primeros, ubica al sector financiero, al que considera "el mayor beneficiado por la baja de la inflación, la recuperación del crédito y el desarrollo del mercado de capitales. El principal riesgo es que la recuperación financiera no llegue a la economía real".

También a la minería, impulsada por el RIGI, el crecimiento de las exportaciones y las inversiones, aunque remarca que enfrenta desafíos de integración local y conflictos ambientales; por último, destaca a la agroindustria, favorecida por la recuperación climática y la reducción parcial de retenciones, aunque sigue reclamando mayor competitividad y eliminación de impuestos a las exportaciones.

En el bando perdedor, en tanto, ubica a la construcción, uno de los sectores más golpeados por el freno de la obra pública y la recesión. Advierte que "comenzó una recuperación parcial, pero desde niveles muy bajos".

A mitad de camino, Pensar identifica a rubros mixtos. La industria, entre ellos, ya que algunas ramas vinculadas al agro, energía y minería mejoran, pero muchas pymes sufren por la caída del consumo, la competencia importada y el aumento de costos en dólares. Se perdieron cerca de 73.000 empleos industriales formales desde septiembre de 2023.

Por otra parte, el comercio, con el crecimiento del e-commerce y los grandes operadores eficientes, mientras que el comercio minorista y los negocios barriales siguen afectados por la baja del consumo.

Fundación pensar

Asimismo, coloca en el mismo pelotón al turismo y gastronomía, al considerar que la estabilidad ayuda, pero el atraso cambiario y la caída del salario real limitan la recuperación. Por último a los servicios: conviven servicios modernos (tecnología, finanzas, profesionales) con un deterioro de servicios públicos, culturales y personales.

Por otra parte, el estudio presenta distintas encuestas de opinión. Un 83% de los consultados aseguró tener una imagen favorable de la industria nacional, mientras que un 40% de los encuestados está de acuerdo que para que el país crezca hay que proteger a la industria nacional frente a la competencia externa.

A la par, un 50% de los encuestados se mostró de acuerdo en que la industria argentina pierde ventas frente a productos importados, porque esa industria se acostumbró a vivir protegida y cobrar caro.