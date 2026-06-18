Mundial 2026: México y Corea del Sur empatan sin goles al término del primer tiempo

El Tri y el seleccionado asiático llegan con tres puntos tras ganar en el debut y buscan quedar bien perfilados para avanzar a la próxima ronda.

México y Corea del Sur van por la clasificación a la siguiente fase.

México y Corea del Sur igualan 0-0 al cierre de la primera parte en el Estadio Guadalajara , por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 . El Tri comenzó mejor y se instaló en campo rival durante los primeros minutos, aunque con el correr del partido el conjunto asiático logró emparejar el desarrollo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La situación más clara para México llegó con un cabezazo de Julián Quiñones , que obligó a una gran reacción de Kim Seung-gyu para evitar el 1-0. Corea del Sur también tuvo su chance con una diagonal de Son Heung-min , pero Edson Álvarez llegó a despejar sobre la línea en una jugada que, de todos modos, luego fue invalidada por posición adelantada.

El seleccionado mexicano llega al cruce después de vencer 2-0 a Sudáfrica en su presentación, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez . Sin embargo, el debut dejó una baja importante para el equipo local: el capitán César Montes fue expulsado y deberá cumplir al menos una fecha de suspensión.

Corea del Sur, por su parte, también inició el certamen con una victoria. El conjunto asiático se impuso 2-1 ante República Checa tras comenzar en desventaja y logró dar vuelta el resultado con los tantos de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu .

En el primer turno de la jornada, República Checa y Sudáfrica empataron 1-1, resultado que le da todavía más valor al partido que se disputa en Guadalajara, donde ambos equipos buscan quedar bien posicionados de cara a la última fecha de la fase de grupos.

El historial entre México y Corea del Sur

México y Corea del Sur vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo con antecedentes favorables para el Tri. El seleccionado norteamericano ganó los dos duelos previos en Mundiales: 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018, ambos correspondientes a la fase de grupos.

En el historial general, México también mantiene ventaja: consiguió siete victorias en 14 partidos, mientras que Corea del Sur ganó cuatro veces y los tres encuentros restantes terminaron empatados.

Formaciones de México vs Corea del Sur por el Mundial 2026

México: Raúl Rengel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Érik Lira; Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Young-woo, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Gi-Hyuk Lee, Kim Moon-hwan; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Kang-in Lee, Lee Jae-sung y Son Heung-min.