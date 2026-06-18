México y Corea del Sur igualan 0-0 al cierre de la primera parte en el Estadio Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El Tri comenzó mejor y se instaló en campo rival durante los primeros minutos, aunque con el correr del partido el conjunto asiático logró emparejar el desarrollo.
Mundial 2026: México y Corea del Sur empatan sin goles al término del primer tiempo
El Tri y el seleccionado asiático llegan con tres puntos tras ganar en el debut y buscan quedar bien perfilados para avanzar a la próxima ronda.
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La situación más clara para México llegó con un cabezazo de Julián Quiñones, que obligó a una gran reacción de Kim Seung-gyu para evitar el 1-0. Corea del Sur también tuvo su chance con una diagonal de Son Heung-min, pero Edson Álvarez llegó a despejar sobre la línea en una jugada que, de todos modos, luego fue invalidada por posición adelantada.
El seleccionado mexicano llega al cruce después de vencer 2-0 a Sudáfrica en su presentación, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Sin embargo, el debut dejó una baja importante para el equipo local: el capitán César Montes fue expulsado y deberá cumplir al menos una fecha de suspensión.
Corea del Sur, por su parte, también inició el certamen con una victoria. El conjunto asiático se impuso 2-1 ante República Checa tras comenzar en desventaja y logró dar vuelta el resultado con los tantos de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu.
En el primer turno de la jornada, República Checa y Sudáfrica empataron 1-1, resultado que le da todavía más valor al partido que se disputa en Guadalajara, donde ambos equipos buscan quedar bien posicionados de cara a la última fecha de la fase de grupos.
El historial entre México y Corea del Sur
México y Corea del Sur vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo con antecedentes favorables para el Tri. El seleccionado norteamericano ganó los dos duelos previos en Mundiales: 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018, ambos correspondientes a la fase de grupos.
En el historial general, México también mantiene ventaja: consiguió siete victorias en 14 partidos, mientras que Corea del Sur ganó cuatro veces y los tres encuentros restantes terminaron empatados.
Formaciones de México vs Corea del Sur por el Mundial 2026
México: Raúl Rengel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Érik Lira; Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Young-woo, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Gi-Hyuk Lee, Kim Moon-hwan; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Kang-in Lee, Lee Jae-sung y Son Heung-min.
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