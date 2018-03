Detuvieron al intendente K de Rio Turbio por irregularidades en la mina de carbón

La Policía Federal detuvo en el centro porteño al intendente kirchnerista de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, luego que el juez federal Luis Rodríguez ordenara su captura preventiva en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón de esa localidad santacruceña, informaron a Télam fuentes judiciales.



Pérez Osuna, que fue detenido en un hotel de la calle Montevideo al 300, en la Ciudad de Buenos Aires, es ex interventor de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y su captura fue pedida por una causa conexa a la principal en la que se investiga el trazado de una avenida de 7 kilómetros que no se habría terminado y que tenía un presupuesto estipulado de casi 500 millones de pesos.



El juez Rodríguez ordenó también la prisión preventiva del ex coordinador general de YCRT Miguel Ángel Larregina y del diputado provincial del Frente para la Victoria Matías Mazú, según informaron fuentes judiciales.



En este expediente se investiga la obra de readecuación de la Avenida YCF, el camino que une la rotonda de ingreso a la localidad de Río Turbio con la de 28 de Noviembre.



La denuncia por esta obra había sido radicada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien le apuntó a la empresa constructora Fainser S.A., encargada de la obra, que tiene como apoderada a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.