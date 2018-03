Por volatilidad en los mercados, licitarán letes en dólares pero sin fijar monto, ni tasa de manera anticipada

El Ministerio de Finanzas saldrá la semana próxima nuevamente a colocar Letras del Tesoro en dólares, pero a diferencia de las operaciones que viene concretando desde hace dos años, en lugar de fijar el monto y la tasa para cada emisión de manera anticipada, analizará cuál será la oferta más convenientes que le hará al mercado a partir de las propuestas recibidas de parte de los inversores.



Así lo anunciaron este viernes fuentes de la cartera que dirige Luis Caputo, quienes explicaron que "tiene sentido pasar por el mecanismo de descubrimiento de precio" del mercado, en lugar de fijarlo desde el Ministerio, como respuesta al aumento en la volatilidad de tasas en Estados Unidos.



Es en ese marco que el monto a licitar estará en relación al nivel de tasa que se maneje en el mercado y las necesidades de financiamiento del Gobierno, explicaron las fuentes.



"Esto es más por imposición de las condiciones de los mercados actuales, que por un lado tiene ´la culpa´ el contexto internacional, pero por el otro tiene el elemento endógeno que es ´la suba del riesgo país´", reflexionó a ámbito.com Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.



De esta manera, "en vez de poner una tasa fija, lo que hace el Tesoro es que determine el mercado ese costo, viendo la posibilidad de mejorar algo en puntos básicos si la demanda es grande", explicó Burzaco.



Para el analista, "está tanteando a la demanda y cuánto le va a salir la decisión tomada el 28/12 (cambio de metas de inflación). Es una licitación portante para ver cómo el Tesoro puede cerrar localmente la brecha de financiamiento del año".



Esta medida se toma luego de que Caputo hablara el jueves en Nueva York en las oficinas de la casa de inversiones JP Morgan, donde reiteró la solvencia de la política económica argentina, ante tenedores de títulos.



En concreto, lo cierto es que entre el martes a las 10.00 y el miércoles a las 15.00, el Ministerio de Finanzas recibirá las ofertas para la adquisición de Letras del Tesoro en Dólares a 182 días, que antes tenían una tasa en torno al 2,80%, y otra a emisión a 342 días, que rendía cerca del 3,10%.



"Ya en la última licitación de Letes en dólares vimos que se achicó el plazo de colocación y se mantuvo la tasa, por lo que anualizar esa tasa implicaba un costo anual más caro en Letes", indicó el director de MB Inversiones.



Junto a estas dos emisiones, se licitara una tercer de Letras del Tesoro en Pesos a 182 días capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 2,06% .



En la licitación de Letras del Tesoro denominadas en Pesos y en Dólares Estadounidenses se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.



A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales para las Letras del Tesoro denominadas en Pesos y u$s 1.000 de valor nominal con dos decimales para las Letras del Tesoro denominadas en Dólares, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.



La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses y el tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación "A" 3500 del martes 13 de marzo.