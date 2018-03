A la espera de pacto con la UE, el Mercosur abre negociaciones de libre comercio con Canadá

Las conversaciones comenzarán el mes próximo en Ottawa. Actualmente, ente el bloque económico del Sur y los norteamericanos se intercambian unos u$s 7.000 millones. La semana que viene Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay conformarán mesa técnica para negociación con la UE.

Los cancilleres de los países que conforman el Mercosur y el ministro de Comercio Internacional de Canadá, François-Philippe Champagne, firmaron en Asunción el acta de entendimiento para las negociaciones de un tratado de libre comercio, que comenzarán este mes en Ottawa.



Champagne y su equipo se reunieron en la Cancillería paraguaya con las delegaciones de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, encabezadas por sus respectivos cancilleres (Eladio Loizaga, Rodolfo Nin Novoa, Jorge Faurie y Aloysio Nunes) para dar la salida al inicio las negociaciones.



"Es un día histórico para Mercosur, para Canadá, acabamos de suscribir el acta de entendimiento para el inicio de lo que será un acuerdo comercial inclusivo y progresivo entre el Mercosur y Canadá", dijo tras la firma Loizaga, quien ejerció de anfitrión al ocupar Paraguay la presidencia temporal del Mercosur.



Loizaga también subrayó que la presencia de Canadá en el G7 (Grupo de las Siete democracias más industrializadas del mundo) permitirá "una importante inserción" del Mercosur en el mundo.



Canadá está interesado en promover el comercio y las inversiones con los países emergentes y, en esa línea, el Mercosur representa un mercado de 260 millones de clientes. De acuerdo a las autoridades comerciales el país norteamericano y el bloque comercial intercambian más de 7.000 millones de dólares.



En ese contexto, el propio Champagne comentó que "el acuerdo beneficiará a la gente y abrirá el mercado, pero no a costa del medioambiente o de los derechos de los trabajadores". "Hay mucho trabajo por hacer y nos llevará tiempo, pero estamos comprometidos a tener una agenda que nos permita llegar a un acuerdo tan pronto como sea posible", adelantó el ministro canadiense.



Por lo pronto, el anuncio del inicio de las negociaciones entre el Mercosur y Canadá llega en momentos en que los países sudamericanos buscan agilizar un acuerdo con la Unión Europea (UE). Al respecto, el canciller de Paraguay anticipó que la semana que viene el bloque comercial del Sur mantendrán una mesa técnica sobre un posible acuerdo con los europeos.



La reunión será "intraMercosur", indicó Loizaga, quien señaló que en el encuentro se buscará "un consenso de todo lo que todavía está pendiente y es sensible" en las conversaciones para alcanzar el tratado con la UE.



El canciller paraguayo también señaló que el bloque europeo aún no ha respondido a sus "pedidos en el campo agrícola" y agregó que por parte del Mercosur todavía quedan cuestiones pendientes sobre "el automotor, las indicaciones geográficas y el transporte marítimo".