CTERA analiza medidas de fuerza tras el segundo revés judicial a la paritaria nacional

Tras el segundo revés judicial contra la paritaria nacional, los docentes enrolados en la CTERA insistieron en reclamar al Gobierno el llamado a la discusión salarial y no descartan lanzar nuevas medidas de fuerza en todo el país.



A través de un comunicado de prensa titulado "Sin paritaria nacional se profundizan los conflictos provinciales", los maestros alertaron por un deterioro de la situación salarial en el Interior del país. "Como viene sosteniendo CTERA desde 2017, y en especial desde enero del 2018 cuando el Presidente y el ministro de Educación derogaron la Paritaria Nacional Docente mediante el Decreto 52, la situación salarial en las provincias se ve agravada ante la falta de financiamiento del Gobierno nacional", remarcaron.



Según afirmaron los educadores, a más de una semana del inicio de clases siguen los conflictos en Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Jujuy, Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Rio Negro y La Rioja. "Muchos gobiernos provinciales han ofrecido el techo salarial impuesto por el Gobierno Nacional en tres cuotas y sin cláusula gatillo, otras han ofrecido menos y en otras aún no han convocado", señalaron.



Desde la Confederación que lidera Sonia Alesso indicaron que la decisión de la Casa Rosada de no convocar a la paritaria nacional es "un claro desfinanciamiento del sistema educativo", al que se le suma la "subejecución de partidas para educación, cierre de programas socioeducativos, cierre del programa de educación sexual integral, la no entrega de libros y netbooks, la no creación de escuelas, entre otros graves ajustes en educación".



"Desde CTERA volvemos a exigir al Gobierno Nacional que convoque a la Paritaria Nacional Docente para volver a encauzar las discusiones salariales y laborales que han dejado desamparadas a la mayoría de las provincias, profundizando las desigualdades salariales, haciendo eclosionar los conflictos", enfatizaron.



El comunicado de los docentes llega poco después que el juez nacional del fuero laboral de primera instancia N° 51, Mario Zuretti, rechazó un recurso de amparo que había sido presentado por el Sindicato Argentina de Docentes Privados (Sadop) para que el ministro Alejandro Finocchiaro llame a la discusión nacional.



El fallo de Zuretti se sumó otro revés judicial que ya habían sufrido los docentes a fines de enero pasado, con una presentación similar realizada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA), luego del Decreto 52/2018 dictado por Poder Ejecutivo Nacional. Esa norma, publicada en el Boletín Oficial el 17 de enero último, dejó afuera la cuestión salarial de la mesa de discusión entre el Gobierno y los gremios docentes a nivel nacional establecida por la Ley de Financiamiento Educativo.