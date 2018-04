Neuquén: docentes iniciaron paro de cinco días

Docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) iniciaron este jueves un paro de cinco días para reclamar al gobierno provincial que convoque a una mesa de diálogo para discutir un aumento salarial.



La medida de fuerza, que se extenderá hasta el miércoles, fue adoptada a última hora del miércoles en el marco de un plenario realizado en la localidad de Zapala.



Los docentes reclaman una recomposición salarial para este año y no aceptaron la propuesta del gobierno, que no ofreció una cifra concreta de aumento, sino continuar con el acuerdo de 2017, que consta de aumentos trimestrales de acuerdo a la inflación.



La primera actividad organizada por el gremio comenzó esta mañana a las 8.30 con la presencia de cientos de docentes neuquinos en el Consejo Provincial de Educación para exigir que se concrete la mesa de negociación.



El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, manifestó en declaraciones a la prensa que el viernes "habrá actividades en cada seccional y el fin de semana distintas acciones para acercar a la comunidad al conflicto educativo".



En tanto, el lunes desde las 7 marcharán a la Casa de Gobierno, ya que "es el lugar donde tienen que darnos respuesta y vamos a permanecer ahí hasta horas de la tarde, al igual que el martes", precisó el dirigente gremial.



Por último, el martes por la tarde y miércoles a la mañana se llevarán a cabo asambleas para evaluar el estado de la situación y realizar el plenario nuevamente en la localidad de Zapala para resolver cómo continúan las medidas de fuerza, en caso de que el gobierno provincial no convoque a una mesa de diálogo.