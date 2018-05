La Legislatura porteña distinguió al jefe del Departamento Médico de Boca

Por una iniciativa impulsada por la diputada Carolina Estebarena (Vamos Juntos), y acompañada por el Vicepresidente 1ro de la Legislatura Porteña, Francisco Quintana, este miércoles se realizó el acto por la declaración del Dr. Heriberto Marotta como Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito de las Ciencias Médicas.



Marotta es un eminente oftalmólogo, reconocido y premiado a nivel nacional e internacional. Es docente adscripto en la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la UBA y dictó numerosos cursos de capacitación profesional. Además de su trabajo como médico y docente, se desempeña desde el año 1999 como Jefe del Departamento Médico de Boca.



Sobre la motivación para presentar el proyecto, Estebarena afirmó: "Es importante que la Legislatura valore y reconozca a los médicos de excelencia que tiene nuestra Ciudad, con una distinción como la otorgada al Dr. Marotta, merecida en su caso no sólo por tratarse de un oftalmólogo destacable por su desempeño académico y profesional sino también, y muy especialmente, por su enorme compromiso social".



Como se expresan en los fundamentos del proyecto de declaración, Marotta realiza un aporte a la sociedad, además de con su ejercicio profesional y docente, operando gratuitamente a personas que no cuentan con los recursos para solventar una intervención oftalmológica, permitiendo que puedan acceder a tecnología de primer nivel en este tipo de operaciones. En ese sentido, desde hace más de diecisiete años, atiende y opera en forma particular y gratuita a niños del Hogar Nomadelfia.