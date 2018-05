PPP: la semana que viene se conocerán las ofertas económicas

El Gobierno dará a conocer el próximo jueves 17 las ofertas económicas para las obras que se llevarán a cabo mediante el programa de Participación Público Privado (PPP), luego de que semanas atrás se realizó la apertura de sobres para la licitación de la primera etapa para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras.



Hasta ahora no se conoce cuánto se va a pagar en total el Gobierno por las obras, porque se desconoce la tasa de financiación. Sólo se informó el costo de las obras hasta 2023. Esto es lo que finalmente se dará a conocer el próximo jueves, a las 10, seguramente en la sede de Vialidad.



A fine de abril se recibieron en total 32 ofertas preliminares por parte de 7 de empresas internacionales y 19 locales, y entre las que figuran, Techint, Paolini Hermanos, y Roggio, entre otras.



Para este primer tramo, que consta de seis corredores en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y Santa Fe y estiman se llevará a cabo en cuatro años, la inversión será de u$s 6 mil millones para un total de 3.353 kilómetros de rutas.



Los ganadores de los contratos viales serán anunciados entre el 16 de mayo y el 1 de junio, y las empresas se harán cargo de las concesiones a principios de junio.



Vale recordar que, según el proyecto del oficialismo, los ingresos de los contratistas provendrán del pago de los peajes por parte de los usuarios y de la recaudación del impuesto al gasoil. En este marco los funcionarios descartaron que en Argentina suceda algo parecido a España, donde el Estado tuvo que salir al rescate de las empresas que no pudieron afrontar la totalidad de las obras.



Asimismo, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que "no se condonarán impuestos federales" a los inversores. "Se aclaró que en el caso de los intereses no pagan IVA", reconoció, pero agregó que "como contrapartida estas empresas van a pagar muchísimos impuestos para el país", añadió.



En este marco, afirmó que se planean recaudar u$s 4.000 millones en impuestos en los próximos cuatro años. La mitad de esos fondos, aseguró, irá a las provincias.