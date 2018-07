Maniobra de trasnoche del FpV dejó sin cargo de cónsul al "amigo" del Presidente

Aunque en sus presentaciones públicas así se anuncia, Nicolás Caputo todavía no puede esgrimir el cargo de cónsul argentino en Singapur. Una maniobra de trasnoche del kirchnerismo en la Cámara de Diputados dejó sin nombramiento oficial al "amigo de toda la vida" de Mauricio Macri.



Promediando las 3 de la madrugada y al final de una sesión que contó con el respaldo unánime a varias iniciativas legislativas, el bloque de Cambiemos intentó aprobar la designación de un listado de 32 cónsul honorarios, donde también figuraba Caputo.



Los nombramientos honorarios deben ser ratificados por ambas Cámaras del Congreso, si los funcionarios designados no son nacidos en los países que representan. En noviembre de 2017, el pliego del padrino de boda de Macri se aprobó a libro cerrado, pero este jueves encontró su rechazo en Diputados.



Sentado en primera fila, Nicolás Caputo fue testigo de Mauricio Macri en el casamiento con Juliana Awada. Ahora, se ocupa de facilitar el comercio y las inversiones entre el sudeste asiático y la Argentina.



Una vez que los cónsules honorarios obtienen el aval del Parlamento, acceden a ciertos beneficios como exenciones impositivas, el uso de la "valija consular" y hasta una "deferencia debida" en la Justicia. Por ejemplo, cuando se instruye un procedimiento penal contra un funcionario consular honorario, éste debe comparecer ante la Justicia, pero las diligencias deben practicarse "con la deferencia debida a ese funcionario por razón de su carácter oficial, de manera que se perturbe lo menos posible el ejercicio de las funciones consulares".



"Estamos dispuestos a aprobar 31, pero no el de Nicky Caputo. No podemos darle estas ventajas al amigo de la vida del Presidente", se quejó el diputado del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, y actual vicepresidente 1° de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que se ocupa de las nominaciones.



Esa no fue la primera vez que Carmona se opuso. En abril pasado, cuando el oficialismo logró darle dictamen favorable al listado, el legislador mendocino reprochó la entrega de una "inmunidad diplomática" al empresario de la construcción y la energía, amigo del jefe de Estado y primo del presidente del Banco Central. "Designar a Caputo como cónsul honorario es una decisión insensata", dijo Carmona el día de la firma del dictamen.



Ante la negativa del FpV de tratar el pliego y la amenaza de retirarse del recinto, el presidente de la cámara baja, Emilio Monzó, alertó a los presentes por inevitable falta de quórum para sostener la sesión, lo que finalmente ocurrió tras la maniobra del kirchnerismo: solo 115 diputados se quedaron en sus bancas, unos 14 menos de lo necesario. "No habiendo más temas que tratar, lamentablemente se da por terminada la sesión", cerró Monzó.