Macri apuntó contra los "comportamientos mafiosos" que "le cagan la vida a todos"

Lejos del protocolo y la moderación que lo caracteriza a la hora de brindar un discurso, Mauricio Macri apuntó este viernes contra los "comportamientos mafiosos" que "le cagan la vida a todos". El exabrupto presidencial ocurrió en medio de la reapertura de un frigorífico en Santa Fe que el propio mandatario encabezó en la localidad de Carcarañá.



Durante el acto, el Jefe de Estado se refirió al "rumbo" elegido por los argentinos por lo que llamó a que "no haya más prepotencia ni comportamientos mafiosos". Sin eufemismos, el Presidente fue al hueso: "Uno se para en la mitad del camino y dice ´si querés pasar por acá me tenés que pagar tanto´. Eso le caga la vida a todos". De esta manera, Macri apuntó de lleno contra esas "mafias" como "la industria de los juicios laborales".



En ese contexto, el Presidente aprovechó para enviarle un claro mensaje hacia el gobernador local, el socialista Miguel Lifschitz a quien le reprochó que "Santa Fe es la única provincia grande que no ha adherido a la ley de ART".



Acompañado por el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, el Presidente comentó que "tenemos claro cuál es el rumbo" al tiempo que pidió que "no haya más prepotencia ni comportamientos mafiosos".



Entre otras cuestiones el propio Macri señaló que "tenemos claro en claro que no queremos un país estado-céntrico, donde todo pase por el Estado". En ese contexto, resaltó las facilidades que el Gobierno le otorgó a la industria para que exporte su producción: "Estamos trabajando para abrir más mercados para cada sector, no solo el de la carne".



Asimismo, Macri comentó: "Hoy tenemos claro cuál es el rumbo: basta de ser un país Estado céntrico, donde todo pase por el Estado". "Queremos ser un país federal con empleo privado de calidad ligado a la producción", subrayó el mandatario.



"Estamos en el rumbo correcto y vamos a avanzar contra viento y marea, y sé que a muchos les está costando y están poniendo el hombro, pero este es el camino, diciendo la verdad y poniendo lo mejor de cada uno, poniendo el Estado al servicio de la gente y no de la política", remarcó el mandatario nacional.