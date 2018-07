Fuego amigo: gobernador oficialista advirtió que la situación económica es "muy mala"

En un giro insospechado para su habitual defensa al Gobierno, Gerardo Morales criticó a la gestión encabezada por Mauricio Macri por su manejo de la "crisis económica" y advirtió que la situación es "muy complicada" al tiempo que aseguró que "se vienen meses difíciles". En ese contexto, el gobernador de Jujuy apuntó contra la decisión de haber sostenido a Federico Sturzenegger hasta junio, dos meses después de que se iniciara la turbulencia cambiaria, tal como la bautizó el equipo económico.



Consultado sobre si está "impactado" por la situación económica después de dos años y medio de gestión de Cambiemos, Morales hizo un largo silencio y respondió: "Diría que no cubre las expectativas que tenía". El gobernador radical, aliado en la coalición Cambiemos, dijo que Sturzenegger tendría que haberse ido en diciembre de 2017, para poder ordenar la situación como proponían otros miembros del gabinete.



"Inclusive, tal vez, no cubre ni las expectativas que tenían las autoridades económicas que están conduciendo y tomando medidas. A esta altura, más allá de las explicaciones y problemas globales, creo que Sturzenegger se tendría que haber ido mucho antes, seguramente en diciembre", señaló.



Morales estuvo cenando en la Quinta de Olivos con el presidente Mauricio Macri el martes a la noche, junto a su par de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, y de Corrientes, Gustavo Valdés.



"Los dos o tres meses que vienen serán difíciles y el desafío central del Gobierno nacional, me parece, es que los que tenemos responsabilidades en las provincias evitemos que caiga la economía", dijo Morales. Y agregó: "Hay que mantener el nivel de actividad hasta que los que tienen a cargo la conducción económica puedan ordenar algunas situaciones, como bajar la tasa de interés".



Según el gobernador jujeño, hay que "pasar esta crisis" que fue cambiaria pero que en definitiva modificó los precios relativos y ahora genera "muchos problemas" en distintos sectores de la economía. "Sostener las pymes y la actividad es la prioridad en el territorio, en cada gobierno provincial, y obviamente por parte del Gobierno de la Nación", dijo sobre lo dialogado con el Presidente.



Al ser consultado sobre si se puede sostener la actividad económica con una tasa de interés mínima del 40%, el gobernador jujeño respondió: "No. Es muy complicado. Es muy complicado. Allí está Dante Sica (ministro de Producción) estableciendo algunas medidas para evitar que se rompa la cadena de pagos". El gobernador advirtió que "una pyme que cae es muy difícil que pueda recuperarse" en este contexto económico.