Trump reimpuso las sanciones a Irán y amenazó a quienes mantengan lazos comerciales

Estados Unidos impuso este martes una nueva ronda de sanciones a Irán para castigar su economía, meses después de retirarse unilateralmente del acuerdo histórico sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015.



"Las sanciones iraníes fueron lanzadas oficialmente. Estas son las sanciones más fuertes jamás impuestas y en noviembre aumentarán todavía. Todo aquel que haga negocios con Irán NO hará negocios con Estados Unidos", tuiteó el presidente estadounidense, Donald Trump.



"Yo pido la PAZ EN EL MUNDO, nada menos", agregó el mandatario.



Rusia se declaró "profundamente decepcionada" por el restablecimiento de las sanciones y aseguró que hará "todo lo necesario" para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní cuya aplicación Washington quiere "socavar".



"Estamos profundamente decepcionados por la decisión de Estados Unidos de restablecer sus sanciones contra Irán", declaró en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores ruso, afirmando que Moscú "hará todo lo necesario" para proteger el acuerdo y sus lazos económicos con Irán.



Por su parte, Gran Bretaña se distanció de Estados Unidos y reiteró su fidelidad al acuerdo con Irán sobre la cuestión nuclear.



"No seguiremos a Estados Unidos en materia de sanciones", dijo tajantemente Alistar Burt, viceministro de Exteriores de Londres a cargo de Medio Oriente.



En su opinión las nuevas sanciones no tienen fundamento porque "Irán está respetando este acuerdo".



"Hay otras cuestiones que involucran a Irán y que preocupan en la región", puntualizó, pero esto no significa poner en discusión "un acuerdo realizado con un grupo de otros socios internacionales", que el Reino Unido sigue "considerando muy importante".



Horas antes de la aplicación de esas medidas, el presidente iraní, Hasan Rohani, acusó a Washington de "querer lanzar una guerra psicológica contra la nación iraní y provocar disensiones" entre los ciudadanos del país.



La primera ronda de sanciones incluirá bloqueos a las transacciones financieras y a las importaciones de materias primas, así como medidas para impedir las compras en el sector automotor y en la aviación comercial.



En noviembre se aplicarán otras medidas que afectarán al sector petrolero y gasístico y al Banco Central.



Esas sanciones tendrán probablemente graves consecuencias para la maltrecha economía iraní, que sufre de una alta tasa de desempleo y una importante inflación. La moneda iraní, el rial, ya perdió cerca de la mitad de su valor desde que Trump anunció su decisión de volver a castigar a la República Islámica.