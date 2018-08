AFI desmintió presunto espionaje ilegal a Cristina

Abogados del Instituto Patria denunciaron este miércoles tareas de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en las inmediaciones de la sede de la entidad y dirigidas a la senadora Cristina Kirchner.



Allegados al titular del organismo estatal, Gustavo Arribas, subrayaron a la agencia Noticias Argentina que no hay "ningún tipo" de operativo de inteligencia sobre la exmandataria.



La organización encabezada por la líder de Unidad Ciudadana aseguró que el pasado martes "se pudo corroborar como tres agentes de inteligencia de la AFI realizaban una guardia a metros" de la sede ubicada en el barrio porteño de San Nicolás.



A través de su cuenta de Facebook, el Instituto Patria señaló que "dicha tarea de inteligencia a la expresidenta se estaría ejecutando desde el viernes 3 de agosto".



"Los tres agentes masculinos fueron reconocidos en una actitud sospechosa dentro de un automóvil marca Volkswagen Voyage de patente NNV 682, desde donde observaban el ingreso y la salida de personas al edificio. Ante el temor de que sean ladrones, se llamó al agente de policía de calle, quien a su vez contactó a otro efectivo de civil. Ambos se acercaron al automóvil y requirieron la identificación del vehículo. Se nos informó que los integrantes del automóvil pertenecían a la AFI y rápidamente se retiraron del lugar", detalló la entidad.



Y agregó: "Al chequear las cámaras de seguridad del Instituto se pudo corroborar que el auto en cuestión había estado apostado, al menos, desde el día viernes 3 de agosto".



Ante el presunto espionaje ilegal, los diputados nacionales Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade reclamaron que Arribas sea convocado de manera "urgente" ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso para que "brinde las explicaciones pertinentes".



"En virtud de la gravedad institucional de los hechos descritos requerimos que la presencia de Arribas se realice con carácter de urgente", plantearon los dirigentes opositores a través de una carta enviada al titular de la Comisión Bicameral, el radical Juan Carlos Marino.



El presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, también advirtió que el presunto operativo de inteligencia ilegal "demuestra la gravedad de la situación institucional que está atravesando la Argentina".



Sin embargo, fuentes del organismo de inteligencia subrayaron que no hay "ningún tipo" de operativo de espionaje ilegal sobre la senadora nacional.



Según indicaron a Noticias Argentinas, el auto y los agentes señalados por el Instituto Patria eran efectivamente de la AFI y estaban realizando un operativo con orden judicial, aunque no sobre la líder de Unidad Ciudadana: cuando el efectivo policial se acercó, los espías se identificaron "porque tienen la obligación de hacerlo", añadieron las fuentes oficiales consultadas.



Ante esa situación, los integrantes del organismo de inteligencia abortaron el operativo y "salieron de contramano porque la calle estaba cortada": en las imágenes difundidas por el Instituto Patria se observa que un oficial de la Policía Federal había estacionado su moto en la esquina de Rodríguez Peña y Avenida Rivadavia para organizar el tránsito.