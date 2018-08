En el penal de Ezeiza le extrajeron del oído una cucaracha viva a "Pity" Álvarez

El músico Cristian "Pity" Álvarez, detenido en el Penal de Ezeiza desde el 13 de julio pasado, acusado de asesinar a un vecino, tuvo que ser asistido por un médico que le sacó una cucaracha viva del oído, confirmó el entorno del cantante.



Álvarez, quien está internado en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentina (Prisma) del Hospital Penitenciario Central (HPC) de esa cárcel del Servicio Penitenciario Federal, empezó a sentir molestias el sábado pasado y se lo hizo saber a su mamá, Cristina Congiú, quien lo había ido a visitar.



"Cuando trago el humo siento como patitas en mi cabeza y me duele", le confesó el exlíder de Viejas Locas, según revelaron a NA fuentes del SPF. De inmediato, la madre de "Pity" le detalló estos síntomas al médico del Servicio Penitenciario, quien al revisarlo superficialmente ordenó que arribara un otorrinolaringólogo, el que finalmente, luego de algunas horas, le extrajo una cucaracha viva del oído.



Cristina Congiú quedó "alarmada" ante esta situación porque consideró que de no haber notado este hecho y de no haber sido revisado, el insecto se podría haber ido a la cabeza y ahí el cantante hubiera muerto.



"Pity" está en el Prisma, uno de los lugares más cuidados del Penal, pero así y todo se detectó la presencia de cucarachas, algo que alarmó a las autoridades en Ezeiza. Hace un tiempo, este complejo carcelario fue noticia por la presencia de ratas y otro tipo de insectos.



Álvarez continúa allí detenido y medicado "con varias drogas para combatir su síndrome de abstinencia" y en los próximos días arrancarán las pericias psiquiátricas que autorizó la Cámara de Apelaciones para determinar si el músico es o no inimputable, como pidió la defensa.



"Pity" está acusado de asesinar de cuatro balazos a Cristian Díaz el 12 de julio pasado tras una discusión que iba a derivar en una pelea en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano.



El músico se entregó un día después en la comisaría 52 de la Policía de la Ciudad y antes de entrar confesó que había matado a Díaz, pero a la hora de su indagatoria se negó a declarar. El juez Yadarola procesó al excantante de Viejas Locas y la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo en primera instancia.