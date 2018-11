Rossi le abrió la puerta a un acercamiento con Massa y el Peronismo Federal

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, propuso "un acercamiento" con el espacio del PJ "Federal" conformada por Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, con el objetivo de "encontrar una expresión unitaria de la oposición" de cara a la disputa electoral de 2019.



En esa dirección, indicó que la Mesa de Acción Política del PJ nacional, inició también gestiones de unidad con otros partidos políticos como Proyecto Sur de Fernando "Pino" Solanas para poder converger en un frente electoral común en los comicios del año que viene.



Y adelantó que intentarán incorporar a esa mesa a Florencio Randazzo, "porque a la oposición y al peronismo no le sobra nada" en la competencia con Cambiemos.



"Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Si hay alguien que repetidamente se niega a esa potabilidad tampoco tiene demasiado más sentido. Sí reivindico que si realmente queremos ganar las elecciones tenemos que hacer el esfuerzo para encontrar una expresión unitaria de la oposición", sostuvo el dirigente santafesino en declaraciones a Radio 10.



Para Rossi, "no hay que subestimar la primera vuelta", y advirtió que hay algunos que "la subestiman" porque supuestamente en el balotaje se juntan todos los votos de la oposición.



"No me parece que ese sea el camino. Por el contrario, el camino tiene que ser la construcción de una gran paso opositora en todo caso y después tratar de transitar las elecciones generales con un candidato o candidata única de la oposición", analizó.



"A la oposición y al peronismo no le sobra nada. La señal de unidad también es al conjunto de la sociedad argentina de que de verdad queremos gobernar, que no estamos en una guerra de vanidades", agregó al respecto.



El diputado kirchnerista destacó que el proceso de unidad ya comenzó a darse y que su expresión más cabal se ve en la representación que tiene el movimiento obrero organizado en el frente opositor que se está conformando.



Resaltó que a propuesta suya, se definió la inclusión del secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, en la Mesa de Acción Política del PJ, completando prácticamente el álbum de figuras del sindicalismo que ya trabajan en el marco del mismo dispositivo electoral.



"Allí va a estar representado el 100% del movimiento obrero organizado, o el 99,9%", enfatizó Rossi, que mencionó también las presencias de Hugo Moyano, Ricardo Pignanelli, Héctor Daer y Antonio Caló.



"Hacía muchísimo tiempo que la totalidad del movimiento obrero organizado no se expresaba unívocamente en términos políticos", subrayó, y agregó que "la potencia electoral que tiene esa expresión es importantísimo".



Al evaluar las razones que derivaron en un mayor nivel de unidad dentro del arco de la oposición durante este año en comparación con los dos primeros años de gestión del macrismo, Rossi explicó que en ese bienio el oficialismo ejercía "una presencia mucho más hegemónica", que se empezó a resquebrajar a partir de la discusión de la ley previsional de diciembre del año pasado.



"En 2016 y 2017 la hipótesis de muchos dirigentes era que había un gobierno macrista por 4 años mas después de 2019. Eso favorecía los escenarios de dispersión y de sálvese quién pueda.



Hoy estamos en un escenario distinto. Se le exige a la oposición una alternativa que sea superadora a lo que hoy tenemos en la Argentina", reflexionó.